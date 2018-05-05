Ещё
Анастасия Лисова обвиняет Анастасию Костенко во лжи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анастасия Лисова обвиняет Анастасию Костенко во лжи 

WomanHit.ru 19 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Экс-участница реалити-шоу Анастасия Лисова вместе с мужем Михаилом ведет видеоблог. Очередной выпуск был посвящен Дмитрию Тарасову и его третьей жене Анастасии Костенко. Звезда телестройки утверждает, что модель увела супруга у Ольги Бузовой. В доказательство своих слов, она приводит переписку с моделью. Из скриншотов выходит, что та не такая уж наивная и романтическая девушка, какой пытается казаться.
Лисова говорит, что очень разочарована в Костенко, которую восприняла как «ангелочка», жалела, старалась помочь. Она поверила ей и не стала выступать в ток-шоу, посвященном разводу спортсмена с телеведущей. Ей предлагалось назвать Костенко разлучницей.
«Терпеть не могу, когда мне врут. Я хотела ей помочь, у меня были самые добрые намерения», — говорит Лисова. — «Почувствовала себя полной лохушкой».
WomanHit.ru: последние новости
Бывшая девушка Егора Крида ждет ребенка от пожилого миллиардера У дочери Глаголевой заподозрили серьезное заболевание Сати Казанова рассуждает о материнстве
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летучая показала «персик» в красном бикини3
Простой тест покажет, насколько вы умны13
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами24
Что значит, если у женщины узкие бедра12
В жару без белья: опасно ли это?31
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение