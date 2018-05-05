Анастасия Лисова обвиняет Анастасию Костенко во лжи

Экс-участница реалити-шоу Анастасия Лисова вместе с мужем Михаилом ведет видеоблог. Очередной выпуск был посвящен Дмитрию Тарасову и его третьей жене Анастасии Костенко . Звезда телестройки утверждает, что модель увела супруга у Ольги Бузовой. В доказательство своих слов, она приводит переписку с моделью. Из скриншотов выходит, что та не такая уж наивная и романтическая девушка, какой пытается казаться.

Лисова говорит, что очень разочарована в Костенко, которую восприняла как «ангелочка», жалела, старалась помочь. Она поверила ей и не стала выступать в ток-шоу, посвященном разводу спортсмена с телеведущей. Ей предлагалось назвать Костенко разлучницей.

«Терпеть не могу, когда мне врут. Я хотела ей помочь, у меня были самые добрые намерения», — говорит Лисова. — «Почувствовала себя полной лохушкой».