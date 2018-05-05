Анна Седокова вступилась за свою фигуру

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Инстаграме совместное фото с подругами в купальнике.

Девушка процитировала американскую писательницу Анну Квиндлен, которая является автором многих мотивационных книг: «После всех этих лет, когда я, как женщина, слышала почти непрерывно „недостаточно тонка, недостаточно привлекательна, недостаточно умна, недостаточно то, недостаточно сё“, я проснулась однажды утром и подумала: „Хватит! Я достаточна!“.

Седокова отметила, что на фото она позирует со своими „нереальными подругами“ — певицей и основательницей одноименного бренда Вардой и телеведущей Ирой Тратиловой. „Неутомимые бизнес леди, сделавшие сами себя и свой бизнес нереальной одежды. Так что, на пляже мы круглосуточно обсуждаем не мужчин, а швы и лекала“, — заметила Анна.