Ещё
Анна Седокова вступилась за свою фигуру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Седокова вступилась за свою фигуру 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известная певица Анна Седокова опубликовала в Инстаграме совместное фото с подругами в купальнике.
Девушка процитировала американскую писательницу Анну Квиндлен, которая является автором многих мотивационных книг: «После всех этих лет, когда я, как женщина, слышала почти непрерывно „недостаточно тонка, недостаточно привлекательна, недостаточно умна, недостаточно то, недостаточно сё“, я проснулась однажды утром и подумала: „Хватит! Я достаточна!“.
Седокова отметила, что на фото она позирует со своими „нереальными подругами“ — певицей и основательницей одноименного бренда Вардой и телеведущей Ирой Тратиловой. „Неутомимые бизнес леди, сделавшие сами себя и свой бизнес нереальной одежды. Так что, на пляже мы круглосуточно обсуждаем не мужчин, а швы и лекала“, — заметила Анна.
Russianshowbiz.info: последние новости
Любовь Толкалина показала жениха своей дочери Ричард Гир тайно женился Станислав Ярушин трогательно поздравил жену с днем рождения
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простой тест покажет, насколько вы умны13
Летучая показала «персик» в красном бикини10
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами25
Что значит, если у женщины узкие бедра13
Как девочка повзрослела на 8 лет за 3 минуты24
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение