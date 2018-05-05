Джоли приписали роман с молодым женатым актером из «Игры престолов»

Источник Сelebrity Insider рассказал, что Джоли всерьез заинтересовалась женатым актером. «Энджи думает, что Эд сексуален, и ей нравится работать с ним. Очевидно, что он отличный актер, но она также с нетерпением ждет общения с ним за камерами», — сообщил собеседник издания.

Знакомый актрисы также говорит, что, по мнению Джоли, Питт «сойдет с ума», если узнает о ее романе с молодым актером.

Скрейн женат, у него есть сын. Широкую известность получил благодаря роли Даарио Нахариса в третьем сезоне культового сериала «Игра престолов».

Ранее сообщалось, что Джоли испытывает сильную ревность и зависть из-за нового романа ее бывшего мужа и коллеги по съемочной площадке Брэда Питта.