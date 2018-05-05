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Джоли приписали роман с молодым женатым актером из «Игры престолов»
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Джоли приписали роман с молодым женатым актером из «Игры престолов» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Появились слухи о том, голливудская актриса Анджелина Джоли, недавно пережившая развод с Брэдом Питтом, влюблена в 35-летнего Эда Скрейна, своего партнера по съемочной площадке сиквела «Малифисенты».
Источник Сelebrity Insider рассказал, что Джоли всерьез заинтересовалась женатым актером. «Энджи думает, что Эд сексуален, и ей нравится работать с ним. Очевидно, что он отличный актер, но она также с нетерпением ждет общения с ним за камерами», — сообщил собеседник издания.
Знакомый актрисы также говорит, что, по мнению Джоли, Питт «сойдет с ума», если узнает о ее романе с молодым актером.
Скрейн женат, у него есть сын. Широкую известность получил благодаря роли Даарио Нахариса в третьем сезоне культового сериала «Игра престолов».
Ранее сообщалось, что Джоли испытывает сильную ревность и зависть из-за нового романа ее бывшего мужа и коллеги по съемочной площадке Брэда Питта.
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