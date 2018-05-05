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Новый роман? The Weekend замечен с таинственной незнакомкой
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Новый роман? The Weekend замечен с таинственной незнакомкой 

Peopletalk 53 минуты назад
Фото: Peopletalk
Пару поймали на выходе из отеля Sunset Tower в Лос-Анджелесе.
Пара обнималась и мило болтала. Абеля (настоящее имя The Weekend) можно узнать по черной толстовке с принтом, в которой он был замечен в тот же день ранее, а вот узнать, что за девушка рядом с ним, поклонники певца так и не смогли.
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Напомним, что The Weeknd и Белла Хадид рассталась в ноябре 2016 года после полутора лет отношений. Абель почти сразу закрутил роман с Селеной Гомес (25), но это продлилось недолго — осенью 2017-го певица вернулась к своему бывшему Джастину Биберу (24). После музыкального фестиваля Coachella вновь появились слухи о воссоединении Беллы и Абеля, но это оказались лишь сплетни. Инсайдеры тогда заявили, что звезда не собирается в ближайшее время заводить новые отношения.
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«Он не будет строить серьезные отношения ни с Беллой Хадид, ни с другими девушками. Сейчас он одинок и ему это определенно нравится», — рассказал источник.
Но, похоже, что одиночество Абелю уже надоело.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-roman-the-weekend-zamechen-s-tainstvennoj-neznakomkoj/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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