Новый роман? The Weekend замечен с таинственной незнакомкой

Пару поймали на выходе из отеля Sunset Tower в Лос-Анджелесе.

Пара обнималась и мило болтала. Абеля (настоящее имя The Weekend) можно узнать по черной толстовке с принтом, в которой он был замечен в тот же день ранее, а вот узнать, что за девушка рядом с ним, поклонники певца так и не смогли.

все слайды

Напомним, что The Weeknd Белла Хадид рассталась в ноябре 2016 года после полутора лет отношений. Абель почти сразу закрутил роман с Селеной Гомес (25), но это продлилось недолго — осенью 2017-го певица вернулась к своему бывшему Джастину Биберу (24). После музыкального фестиваля Coachella вновь появились слухи о воссоединении Беллы и Абеля, но это оказались лишь сплетни. Инсайдеры тогда заявили, что звезда не собирается в ближайшее время заводить новые отношения.

все слайды

«Он не будет строить серьезные отношения ни с Беллой Хадид, ни с другими девушками. Сейчас он одинок и ему это определенно нравится», — рассказал источник.

Но, похоже, что одиночество Абелю уже надоело.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-roman-the-weekend-zamechen-s-tainstvennoj-neznakomkoj/