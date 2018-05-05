The Weekend был замечен выходящим из отеля с таинственной незнакомкой (фото)

Американский исполнитель The Weekend был замечен, покидая гостниницу Sunset Tower с таинственной девушкой. Выходя из отеля, пара мило беседовала и обнималась. Пока что личность девушки не сообщается.

Певца The Weekend, чье настоящее имя Абель Тесфайе, можно узнать по его черной толстовке с ярким принтом, в которой он был замечен в тот же день ранее, а вот узнать, что за девушка рядом с ним, фанаты так и не смогли.

Напомним, что ранее The Weekend встречался с моделью Беллой Хадид в течение полутора лет. Затем у него был роман с Селеной Гомес, но та предпочла ему Джастина Бибера . После музыкального фестиваля Coachella вновь появились слухи о воссоединении Беллы и Абеля, но они были опровергнуты. Инсайдеры также говорили, что звезда не собирается в ближайшее время заводить новые отношения.

«Он не будет строить серьезные отношения ни с Беллой Хадид, ни с другими девушками. Сейчас он одинок и ему это определенно нравится», — рассказал источник.