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Ученые: женская походка сигналит о сексуальности
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Ученые: женская походка сигналит о сексуальности 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Бельгийские ученые обнаружили связь между индивидуальным своеобразием походки у женщин и чувственностью в постели. Исследователями были проанализированы видеозаписи с прохаживающимися туда-сюда женщинами разных возрастов, сообщается в публикации The Journal of Sexual Medicine. В итоге специалистами было сделано заключение о том, что походка вполне может быть маркером здоровья, в том числе в интимной сфере.
«Походка свидетельствует о тонусе мышц, их вялости и скованности, либо, наоборот, энергичности. Именно это в конечном счете и сказывается на способности женщины получить оргазм»,
— сообщили авторы работы на страницах журнала.
По мнению ученых, наиболее раскованная и уверенная походка зачастую является сигналом о том, что женщина способна достаточно быстро достигать оргазма. До этого представители науки делились данными о том, что походка может влиять на продолжительность жизни человека. В частности, исследователи из Университета Питтсбурга обнаружили, что среди людей, которые ходят медленно, — реже встречаются долгожители (в сравнении с обладателями быстрой походки).
Ученые заявили, что только 35% женщин, которые ходили медленным темпом, в доживали за период наблюдений до 75 лет.
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