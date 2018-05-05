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Джада Пинкетт-Смит призналась, что увела Уилла Смита у его первой жены
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Джада Пинкетт-Смит призналась, что увела Уилла Смита у его первой жены 

Журнал ОК! 2 часа назад
Уилл Смит не был разведен, когда он и Джада Пинкетт-Смит начали свои отношения. После двадцати лет брака жена Уилла Смита подтвердила, что начала с ним встречаться еще до того, как он окончательно развелся со своей предыдущей супругой Шери Зампино.
В интервью Acess американская актриса рассказала о том, как Уилл Смит ушел от своей бывшей жены Шери Зампино.
«Когда он предложил встретиться впервые, он все еще был женат, но уже не имел отношений со своей первой супругой. Он был разведен наполовину», — рассказала Джада.
Сечас Шери Зампино и Джада Пинкетт-Смит состоят в дружеских отношениях и первая жена Уилла Смита будет первым гостем в ток-шоу Джады Red Table Talk.
Знаменитости Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит поженились в 1997 году. У них есть двое взрослых детей, которые уже начали свои сольные карьеры. В прошлом году Джейден Смит выпустил свой первый рэп-альбом SYRE, а семнадцатилетняя Уиллоу выпускает собственные синглы.
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