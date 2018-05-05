Джада Пинкетт-Смит призналась, что увела Уилла Смита у его первой жены

Уилл Смит не был разведен, когда он и Джада Пинкетт-Смит начали свои отношения. После двадцати лет брака жена Уилла Смита подтвердила, что начала с ним встречаться еще до того, как он окончательно развелся со своей предыдущей супругой Шери Зампино.

В интервью Acess американская актриса рассказала о том, как Уилл Смит ушел от своей бывшей жены Шери Зампино.

«Когда он предложил встретиться впервые, он все еще был женат, но уже не имел отношений со своей первой супругой. Он был разведен наполовину», — рассказала Джада.

Сечас Шери Зампино и Джада Пинкетт-Смит состоят в дружеских отношениях и первая жена Уилла Смита будет первым гостем в ток-шоу Джады Red Table Talk.