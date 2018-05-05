Дженна Деван рассказала, что она и Ченнинг Татум все еще дружат

Дженна Деван заявила, что ничто не может помешать ее дружбе с бывшим мужем Ченнингом Татумом. В интервью новому номеру журнала Vegas, на обложке которого она появилась спустя несколько недель после объявления о разводе, она откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с экс-супругом.

Она сказала, что их отношения как начинались с дружеских, так и остаются на уровне хороших друей вне зависимости от того, что происходит между ними.

«Когда мы встретились на съемочной плоащдке фильма «Шаг вперед», у нас обоих было ощущение, что мы знаем друг друга очень давно. Теперь, вне зависимости от того, что мы делаем, мы остаемся друзьями. Я думаю, это никогда не изменится, несмотря ни на что», — добавила актриса.

Несмотря на то, что пара объявила о разводе, они стараются сохранять теплые отношения и проводить много времени с пятилетней дочерью Эверли.

Напомним, что 3 апреля Дженна Деван и Ченнинг Татум объявили о разводе с помощью постов в своих социальных сетях. Они сказали, что все еще любят друг друга, но жизнь «повела их разными дорогами». Актеры начали встречаться после того, как познакомились на съемках фильма «Шаг вперед» в 2006 году. Спустя три года поженились. В мае 2013 года у Татума и его возлюбленной родилась дочь, которую счастливые родители назвали Эверли Элизабет Мэйзелл Татум.