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Асмус сообщила о пополнении
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Асмус сообщила о пополнении 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Звездная пара Кристина Асмус — Гарик Харламов обожает развлекаться в соцсетях. И время от времени артисты не прочь устроить «сенсацию». Так, Кристина сегодня сообщила о пополнении.
Асмус опубликовала в Insta снимок на котором позирует прижавшись к широкой, можно сказать даже очень широкой груди мужа. Причем на фотографии видно, что и линия талии у Гарика впечатляющая. «У нас пополнение)))», — написала актриса.
Некоторые подписчики поспешили поздравить пару. «Ну наконец-то, будет маленький Гарик!», — радовались поклонники. Однако большинство оценило шутку: «Пополнение — второй подбородок у Гарика», «В этом шикарном подбородке уже можно провозить наркотики», «Гара ждет малыша?)) Какой у него срок?».
Интересно, что несколькими днями ранее откровенный снимок Асмус, заставил некоторых поклонников обратиться к Харламову с просьбой «успокоить» жену. Кристина опубликовала фотографии из ванной, причем на одном она позирует обнаженной, но прикрывшись пеной.
Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)
3 Май 2018 в 11:44 PDT  Таким образом актриса пыталась привлечь внимание к спектаклю со своим участием, однако некоторые приняли провокацию артистки слишком близко к сердцу и поспешили указать Харламову на «безобразие»: «Гарик, успокой свою жену», «Гарик Бульдог Харламов вы куда смотрите?», «Гарик, посмотри чем занимается твоя супружница, пока ты превращаешься в Эдуарда Сурового».
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