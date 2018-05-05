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Счастливые! Леонардо ДиКаприо с девушкой в Лос-Анджелесе
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Счастливые! Леонардо ДиКаприо с девушкой в Лос-Анджелесе 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Леонардо ДиКаприо (43) снова был замечен с Камилой Морроне (20) в Лос-Анджелесе. Парочка целовалась, обнималась, и выглядели влюбленные по-настоящему счастливыми.
Напомним, что об отношениях Лео и Камилы стало известно ещё в конце прошлого года, но официально роман подтвердился только в марте: ДиКаприо сфотографировали, выходящего из дома Морроне. После этого они поняли, что смысла скрываться от папарацци больше нет, и стали гулять за ручку по улицам Лос-Анджелеса. Смотри фото здесь!
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Кстати, Камила начинающая модель и уже успела отметиться на обложке Vogue. А еще она дружит с Кайей Гербер (16) и Кендалл Дженнер (22).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/schastlivye-leonardo-di-kaprio-i-kamilla-morrone-v-los-andzhelese/
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