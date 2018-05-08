Когда мужчине можно и даже нужно отказать в сексе

Бывают мужчины, которым проще отдаться, чем объяснить, почему сегодня ты не расположена к сексуальным утехам. Но подобные жертвы ни одной женщине не сослужат хорошую службу.

Вопреки расхожему мнению, женщина вовсе не обязана бросаться в объятия благоверного по первому зову. Сексологи считают, что дамы не должны бояться отказывать в близости своим мужчинам, особенно когда дело касается некоторых ситуаций. А каких именно, редакция WMJ.ru напоминает вместе с экспертами центра Secrets.

Итак, в каких ситуациях от секса можно и даже нужно отказаться:

Вы испытываете дискомфорт и боль

По-хорошему, секс вообще не должен быть связан с болевыми ощущениями или каким-либо дискомфортом, физическим или моральным. Первое может возникнуть вследствие недостаточной возбужденности или нехватки естественной лубрикации либо на фоне гинекологических заболеваний. И в том и в другом случае лучше обратиться за помощью к специалисту. Но что точно делать в такой ситуации не стоит, так это терпеть.

Любая боль — это стресс для нашего организма и сигнал к тому, что что-то идет не по сценарию, а значит, нужно максимально быстро прервать болевое воздействие. Если бы боль была привычной для нашего организма, мы бы не отдергивали руку от горячего чайника и бежали бы дальше, подвернув ногу. Но мы этого не делаем. Поэтому если секс приносит тебе неприятные ощущения, лучше сказать об этом партнеру сразу, хотя бы исходя из собственного благополучия.

Вы не чувствуете достаточного возбуждения

Случается и такое, что во время секса женщина может потерять интерес к процессу. Происходит это потому, что механизм женского возбуждения устроен гораздо сложнее, чем мы можем себе представить. Если возбуждение спало, необходимо сообщить об этом партнеру, и тогда у тебя будет два пути решения этого вопроса: либо возвращаться на стадию прелюдии, либо завершать акт любви, так сказать, на самом интересном месте. Причина недостаточного возбуждения может скрываться в малой длительности прелюдии или слабой циркуляции крови в органах малого таза, но обе эти ситуации, к счастью, обратимы.

Вы проходите курс лечения

Рекомендации врачей о том, что во время лечения гинекологических заболеваний стоит воздерживаться от половых контактов, — это вовсе не пустые слова. Статистика говорит, что примерно 70% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с молочницей, одним из самых распространенных заболеваний, передающихся в том числе и половым путем, а рецидивы случались у половины из них. Зачастую повторное возникновение заболевания связано именно с несоблюдением врачебных предписаний. Во время болезни организму необходим половой покой, чтобы направить все силы на борьбу с инфекцией или вирусом. Так что в данном случае лучше один раз отказаться от секса, чем дважды потратиться на лекарства.

Вы не хотите интимной близости

И для этого необязательно нужна причина вроде раскалывающейся головы, усталости или плохого настроения. Ты можешь просто не хотеть секса, и отказать партнеру в таком случае совсем не должно быть чем-то неловким. Стоит подумать о себе и своих желаниях в первую очередь, а не надеяться, что аппетит придет сам и прямо во время еды. Если мужчина уважает тебя и твои границы, а также заботится о твоем самочувствии, отказ не ударит по его самолюбию, особенно если ты объяснишь, что такое иногда случается и может совершенно не зависеть от внешних факторов. В конце концов, есть множество вариантов для увлекательного времяпрепровождения в паре.

Партнер отказывается предохраняться

По темпам роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией Россия в 2017 году вышла на третье место в мире, поэтому в XXI веке вопрос об использовании контрацепции стоит особенно остро. Очень часто бывает, что новый партнер отказывается прибегать к барьерным методам контрацепции, когда дело доходит до секса. К сожалению, у нас в стране не развита культура «справок», когда партнеры, перед тем как вступить в интимную связь, подтверждают свое здоровье медицинским заключением об отсутствии ЗППП. Поэтому единственный способ оградить себя от неприятных последствий — это использовать презервативы или отказываться от секса с человеком, который легкомысленно относится и к своему здоровью, и к вашему.