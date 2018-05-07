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Нумеролог о второй беременности Шейк: «В Ирине проснулась идеальная мать»
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Нумеролог о второй беременности Шейк: «В Ирине проснулась идеальная мать» 

Passion.ru 7 мая 2018
Фото: Passion.ru
В Сети давно муссируются слухи об интересном положении Ирины Шейк, которая, напомним, уже воспитывает годовалую дочь от Брэдли Купера. Нумеролог Ольга Перцева высказалась насчет беременности супермодели в комментарии для WMJ.ru.
«Ответить однозначно, беременна Ирина или нет, нумерология не может, однако возможно спрогнозировать это, опираясь на данные Брэдли Купера. Появление второго ребенка в этой семье возможно с высокой долей вероятности и благодаря сильному желанию Брэдли», — заявила специалист.
Ольга продолжила: «В Ирине же тем временем проснулась идеальная мать. Иногда беспокойная, иногда слишком ответственная, но способная держать дистанцию, чтобы не нарушить границ своего ребенка, потому что сама никому не позволит пересечь свои без спроса». Напомним, Купер сделал Шейк предложение руки и сердца еще в прошлом году, и она ответила согласием.
Фото: Marc Dominguez, Ray Tang, Kika Press / Global Look Press, Instagram
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