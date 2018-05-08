Пригожин рассказал о связи сына Валерии с певцом инвалидом

Иосиф Пригожин сделал важное заявление. Он сообщил о том, что старший сын певицы Валерии стал продюсером зарубежного исполнителя, у которого нет кисти руки.

Старший сын певицы Валерии 23-летний Артемий Шульгин занялся продюсированием. Его внимание привлек швейцарский певец чилийского происхождения Алехандро Рейес. О сотрудничестве Артемия и Алехандро сообщил Иосиф Пригожин на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Поздравляю нашего сына @artemynik с его дебютом в продюсерской деятельности. Представляю вашему вниманию его первую самостоятельную работу", — написал Пригожин, сопроводив комментарий клипом зарубежного исполнителя. Эту работу можно смело назвать семейным подрядом, ведь главную женскую роль в ролике исполнила модель Анна Шеридан , любимая женщина младшего брата Артемия пианиста Арсения Шульгина

"Во-первых, Артемий возглавил швейцарский музыкальный лейбл, который занимается молодыми артистами. И они занимаются новыми артистами. И еще наша дочь Аня (Шульгина) недавно сняла новый клип. Мы не ожидали, что у нас в доме появятся еще продюсеры и артисты. Алехандро, несмотря на отсутствие кисти, виртуозно играет на гитаре — это надо видеть", — цитирует гордого Иосифа Пригожина сайт «Комсомольская правда».

Отметим, что Артемий изначально тяготел к музыке, причем был довольно успешен, однако затем понял, что это не для него. Увлекся компьютерными технологиями и бизнес-менеджментом, поступил в швейцарский университет. Однако в это время его снова «накрыла» любовь к музыке.