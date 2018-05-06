Валерия нежно поздравила возлюбленную сына с днем рождения

Спустя три года после конфликта в семье Валерии царит мир и порядок. Избранница Арсения теперь вхожа в дом, является неизменной гостьей на всех родственных торжествах. А сегодня Валерия публично поздравила ее с днем рождения. «Анечка-красавица, поздравляем тебя и @oliviya159 (мама Анны — примеч. Teleprogramma.pro) с Днем твоего появления на свет! Будь счастлива, успешна, пусть все цели, которые ты поставила перед собой сбудутся, пусть женская мудрость помогает тебе в решении непростых жизненных задач! У тебя все получится, нисколько в этом не сомневаемся. С любовью, мы, я @prigozhin_iosif и вся наша семья», — написала певица и выложила совместных снимок с избранницей сына Арсения. Анна поблагодарила Валерию за теплые поздравления и передала привет от мамы.

Поклонники отметили, что Анне очень повезло с Арсением. «Как же повезло вашей невестке, что ее полюбил такой красавец ваш сын!Я уже это писала в комментариях вашего сыночка. Но он действительно получился у Вас Валерия, шедевр!Серьезный, красивый, скромный!Дай Бог молодым успехов во всем и большой любви!Мальчики ваши бесподобны и видно очень воспитанны!», «Красивая девушка, вообще Аня и Арсений красивая пара, счастья им», — оставляют комментарии под снимком пользователи сети.

Анна празднует свой день рождения в Испании. Вместе с Арсением они проводят время в Барселоне. Утром девушка получила от возлюбленного роскошный букет цветов, который продемонстрировала в микроблоге. «Любимая, Happy Birthday! Люблю тебя сильно», — написал Арсений сегодня в своей инстаграм.