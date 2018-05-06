Счастливы вместе: звездные семьи, на которые приятно посмотреть

Уилл и Джада поженились 31 декабря 1997 года и недавно отпраздновали 20-ю! годовщину свадьбы. В этот день на странице актера в Instagram появился очень трогательный пост, который он посвятил супруге: «Много лет назад мы держались за руки и неравно входили в дверь церкви. Вот что я узнал с тех пор: любовь похожа на садоводство. Я научился делать так, чтобы ты цвела, вместо того чтобы требовать, чтобы ты стала тем, в ком я нуждаюсь. Я рад быть мужчиной твоей мечты, вместо того, чтобы бороться с тобой, чтобы выполнять свои эгоистичные потребности, и я благодаря этому счастлив. Я узнал, что Любовь слушает. Любовь — это радость. Любовь — это свобода. С юбилеем, моя королева!».

У пары двое детей: вместе они создали целую актерскую династию. Дочь и сын Уилла тоже снимаются в кино, а еще записывают музыку. Но для звезды «Людей в черном» это уже второй брак, первый продлился только три года. Возможно, это было ошибкой или поспешным решением, но, глядя на семью Смитов сейчас, трудно не поверить в любовь.

Семья Виктории и Дэвида Бекхэм

Футболист встретил будущую жену после одного из матчей, когда еще играл в составе « Манчестер Юнайтед », но побоялся познакомиться первым. Виктория сама протянула ему билет с номером телефона, который Дэвид хранит до сих пор (тут мы растаяли!).

Они поженились в 1999 году, а семь лет спустя, после рождения третьего ребенка, повторили церемонию, чтобы доказать, что их чувства сильны так же, как и много лет назад. Виктория не только хорошая жена и мать, но и стилист Дэвида, она всегда подбирает ему наряды для светских выходов. Еще бы, модного чутья бывшей певице не занимать — она работает над своей линией одежды и сотрудничает со многими компаниями. И старается Вики не зря: их с мужем пару много лет считают одной из самых красивых и стильных. Отношения в семье у них очень трогательные: они часто появляются вместе на публике и много путешествуют. В знак любви друг к другу и к своим детям Виктория и Дэвид сделали по несколько татуировок.

Благодаря своей женской части, эта семья точно претендует на звание самой красивой (простите, Дональд). Все девушки Трамп — сплошь красотки модельной внешности, и просто невозможно выбрать кто лучше: Меланья, Иванка или Тиффани . Президент Америки всегда тянулся к прекрасному и почти 20 лет был владельцем конкурса «Мисс Вселенная». На его семейные фотографии приятно смотреть — всех женщин отличает невероятное чувство сдержанного стиля. Уверены, что многие завидуют красоте, которая окружает мистера Трампа.

Героиня Сары в сериале «Секс в большом городе» за шесть сезонов сменила много парней, а вот в жизни актриса совсем не такая. Она замужем за Мэтью Бродериком уже 20 лет. Недавно Сара Джессика занялась продюсированием нового TV-шоу «Развод» и СМИ забеспокоились: «Не является ли работа Сары отражением того, что происходит в ее семье?».

Но Паркер любит своего супруга и абсолютно счастлива с ним: она уверена, что ничего плохого им не грозит. «Я действительно люблю своего мужа. Конечно, у нас бывают проблемы, но это жизнь. Скучно существовать совсем уж безоблачно. Не знаю, как нам удается сохранять отношения так долго. Но он до сих пор тот, чью компанию я всегда предпочитаю» — говорит актриса. А вот параллели с Кэрри Брэдшоу она ненавидит — считает ее инфантильной женщиной, которая бы точно не справилась с продолжительными отношениями и воспитанием троих детей.

Бейонсе и Шон (настоящее имя рэпера) не очень охотно делятся с прессой историей своего знакомства и в интервью часто путаются в показаниях. Но известно, что впервые они встретились, когда Бейонсе было 18, то есть задолго до пика популярность друг друга. Возможно, любовь и нежные отношения и помогли им стать теми, кто они есть на данный момент: рекордсменкой «Грэмми» и одним из самых богатых и знаменитых рэперов на планете.

Муж (тогда еще только бойфренд) помог певице в создании ее самого знаменитого хита Crazy in Love, уговорил начать сольную карьеру, когда наметился распад Destiny’s child и помог справиться с депрессией после разрыва ее предыдущих отношений.

Джей Зи и Бейонсе в браке с 2006 года, и за это время певица родила троих детей. Отношения между звездами, скажем, не идеальные. Но Джей Зи говорит, что рождение детей укрепило их любовь и доверие. Надеемся, у них все будет хорошо!