Анна Седокова выступила с критикой шоу «Холостяк» с Егором Кридом

Уже подходит к концу шоу «Холостяк» с Егором Кридом . Скоро одна из красоток получит заветное кольцо от главного холостяка страны. И пока одни с интересом наблюдают за развитием событий, другие выступают с критикой проекта. Так, певица Анна Седокова в авторской коленке для SNC заявила, что мужчины перестали добиваться девушек. Артситка видит в этом настоящую проблему и обвиняет Егора Крида.

— пишет Седокова.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

По словам Анны, она сама никогда не будет завоевывать мужчину, хотя бы потому, что у нее другая женская функция.

Напомним, в этом сезоне шоу «Холостяк» Егор Крид действительно не проявляет особенных решительных действий по отношению к участницам. Он им дает самим право выбора, а также просит быть ршительнее. Поклонники шоу в Сети обсуждают, что в этом сезоне Егор постоянно перекладывает ответственность на девушек.

А ты согласна с мыслями Анны по поводу мужских поступков?

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Фото:Instagram