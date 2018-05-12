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Анна Седокова выступила с критикой шоу «Холостяк» с Егором Кридом
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Анна Седокова выступила с критикой шоу «Холостяк» с Егором Кридом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Уже подходит к концу шоу «Холостяк» с Егором Кридом. Скоро одна из красоток получит заветное кольцо от главного холостяка страны. И пока одни с интересом наблюдают за развитием событий, другие выступают с критикой проекта. Так, певица Анна Седокова в авторской коленке для SNC заявила, что мужчины перестали добиваться девушек. Артситка видит в этом настоящую проблему и обвиняет Егора Крида.
— пишет Седокова.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
По словам Анны, она сама никогда не будет завоевывать мужчину, хотя бы потому, что у нее другая женская функция.
Напомним, в этом сезоне шоу «Холостяк» Егор Крид действительно не проявляет особенных решительных действий по отношению к участницам. Он им дает самим право выбора, а также просит быть ршительнее. Поклонники шоу в Сети обсуждают, что в этом сезоне Егор постоянно перекладывает ответственность на девушек.
А ты согласна с мыслями Анны по поводу мужских поступков?
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Фото:Instagram
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