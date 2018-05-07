Нижегородка поссорилась с Егором Кридом и ушла с телешоу в слезах

Егор Крид с первой серии не доверяет участницам «Холостяка» и пытается понять, кому из девушек он реально нужен, а кто пришел ради «подписчиков в Instagram и известности». В сегодняшней серии в проекте оставалось всего 6 претенденток из 15 и холостяк устроил им очередную проверку. Он пригласил своего давнего друга в качестве «адвоката», который устроит участницам допрос и поможет ему понять, кто из них искренен.

Участница проекта из Нижнего Новгорода участвовала во многих телешоу и известна взрывным характером. В итоге вопросы друга Егора она назвала допросом и начала ругаться с Егором, отказываясь на них отвечать.

— Если ты меня не держишь, то я уйду домой, — не сдерживая эмоций заявила Настя.

— Ты сама это все время говоришь, с самого начала проекта только и твердишь: «домой, домой». Ты злость, ты сидишь сейчас и в тебе столько злости. Я тебя не держу, — ответил Егор.

После этого Настя в слезах ушла, села в машину и уехала домой.

— Мне кажется, что она уже столько телешоу прошла, что уже не видит грани между реальностью и телевидением… (До этого Настя участвовала в Доме-2, Каникулах в Мексике, Инстраграмщицах и других шоу). Если она ко мне подойдет и скажет: «Егор, я играла, вот такой я себя вижу на ТВ, это мой образ», — то я скорее всего ее прощу. Но если это настоящее поведение человека, то его не будет в моей жизни, — отозвался о ее уходе холостяк.