Ещё
Новая конкурентка в борьбе за Егора Крида: холостяк привел на
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая конкурентка в борьбе за Егора Крида: холостяк привел на 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Девушки заметно напряглись.
Только четверка девушек, оставшихся на проекте «Холостяк», почувствовала себя уверенно, как главный герой самого романтического шоу страны в очередной раз подбросил им повод поволноваться. В десятой серии «Холостяка» Егор Крид привел на проект… свою первую любовь!
Артист и жгучая брюнетка Виктория Бурканова встречались, когда оба учились в школе, но после девушка поступила в университет в Пензе, а Егор переехал в Москву. Виктория уже успела выйти замуж и даже родить дочку. Так что на проект девушка пришла не за главным призом, а чтобы помочь холостяку не ошибиться в выборе второй половинки.
«Нервничаю… Я любил ее, она любила меня. Я ей говорил, что женюсь. Этот человек очень хорошо меня знает», — объяснил странный жест главный герой.
Но если Егор Крид полностью доверился своей первой любви, то четверка девушек заметно напряглась:
«Она с ним флиртует, это видно», — шептались они. Но как бы они ни переживали, Виктория была в проекте всего одну серию.
На следующей неделе Егору и зрителям предстоит познакомиться с семьями трех девушек. Дальше четверки не удалось пройти Аиде — она уехала домой.
Настя Смирнова: «Не хочу, чтобы из Егора делали дурака»
Самое откровенное интервью нового «холостяка» Егора Крида
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Бойфренд удивится: Рита Ора надела на свидание пижаму В сеть попала информация, кто станет следующим «Холостяком Не мама, а подружка: Наташа Королева выглядит как девочка
Женский форум  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников54
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя17
Не узнать: как выглядели звезды в юности
Названы песни, которые слушают психопаты16
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей3
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение