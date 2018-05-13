Новая конкурентка в борьбе за Егора Крида: холостяк привел на

Девушки заметно напряглись.

Только четверка девушек, оставшихся на проекте «Холостяк», почувствовала себя уверенно, как главный герой самого романтического шоу страны в очередной раз подбросил им повод поволноваться. В десятой серии «Холостяка» Егор Крид привел на проект… свою первую любовь!

Артист и жгучая брюнетка Виктория Бурканова встречались, когда оба учились в школе, но после девушка поступила в университет в Пензе, а Егор переехал в Москву. Виктория уже успела выйти замуж и даже родить дочку. Так что на проект девушка пришла не за главным призом, а чтобы помочь холостяку не ошибиться в выборе второй половинки.

«Нервничаю… Я любил ее, она любила меня. Я ей говорил, что женюсь. Этот человек очень хорошо меня знает», — объяснил странный жест главный герой.

Но если Егор Крид полностью доверился своей первой любви, то четверка девушек заметно напряглась:

«Она с ним флиртует, это видно», — шептались они. Но как бы они ни переживали, Виктория была в проекте всего одну серию.

На следующей неделе Егору и зрителям предстоит познакомиться с семьями трех девушек. Дальше четверки не удалось пройти Аиде — она уехала домой.

Самое откровенное интервью нового «холостяка» Егора Крида

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