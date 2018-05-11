Седокова раскритиковала шоу «Холостяк»

Анна Седокова не только певица и многодетная мама, но и автор собственной колонки в журнале. С читателями она делится своим мнением на разные темы. На днях она вновь порассуждала на тему отношений мужчин и женщин. По ее мнению, новое поколение парней иначе относится к слабому полу. Мужчины перестали совершать поступки, чтобы их завоевать. Артистка попыталась разобраться, почему так произошло.

Звезда назвала две причины подобного поведения. Она считает, что представительницы прекрасного пола сами все портят, боясь большой конкуренции. «Мы начали первыми писать им в Direct, приглашать на встречи, да просто даже первыми заговаривать. И они привыкли», — пояснила Анна. Также, по ее мнению, мужчинам просто надоело постоянно оказывать девушкам знаки внимания. Она отметила, что в этом может быть виноват проект «Холостяк», где несколько участниц борются за внимание главного героя.

Седокова не стала скрывать, что уже давно негативно относится к этому проекту, хоть однажды и была с ним связана по неволе. Напомним, несколько лет назад конкурсантки боролись за ее экс-мужа Максима Чернявского . Певица пересказала читателям последнюю серию нового сезона шоу. В ней холостяк Егор Крид призвал участницу Галину Чиблис начать хоть что-то делать, чтобы добиться его расположения. «Тебе нужно быть порешительней…» — заверил он. «Нет, Галя, не нужно! Бежать нужно, срочно, — думаю про себя, — А мне WiFi отключить!» Но не отключаю, продолжаю смотреть. Девочки смущаются говорят, что раньше с ними такого не случалось, что это за ними всегда ухаживали, а теперь вот так. И начинают «действовать и завоевывать», — стала негодовать Анна.

Она также добавила, что знакома с Кридом. Певица считает его хорошим человеком и замечательным парнем. По ее словам, в обычной жизни артист ведет себя ровно наоборот. И конечно совершает поступки ради девушек. Об этом Седокова рассказала в SNC.