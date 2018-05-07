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Встреча с сыном участницы, возвращение фаворитки, уход скандалистки и развод: что еще случилось в новом выпуске шоу «Холостяк» с Кридом
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Встреча с сыном участницы, возвращение фаворитки, уход скандалистки и развод: что еще случилось в новом выпуске шоу «Холостяк» с Кридом 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Новая недели — новые повороты в сюжете. В девятом выпуске неожиданным и не для всех приятным сюрпризом стало возвращение Даши Клюквиной. На свидание на этот раз отправилась Аида. Сначала они с Егором постреляли из пистолетов, а после этого участница встретились со своим сыном. По словам Аиды, Егор — первый мужчина, с которым она познакомила сына.
Вика решила наконец-то развестись. Для этого она прилетела в родной Калининград и подала заявление в ЗАГС. А вот общее свидание прошло в необычном формате: с каждой девушкой общался друг Егора — адвокат. Участницы раскрылись совершенно с других сторон. После такого тет-а-тета проект со скандалом покинула Настя Смирнова.
Но уход главной скандалистки проекта не повлиял на церемонию роз. Девушки сами раздали друг другу цветы. Но на этот раз розу не получила Оля Ломакина.
А за кого на проекте болеешь ты?
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Фото:Instagram
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