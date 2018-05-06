Выжившая при крушении вертолета невеста вышла замуж у обломков

Вертолет потерпел крушение на глазах у гостей свадьбы в Бразилии, но невеста не пострадала, и торжество продолжилось.

В Бразилии невеста чудом выжила при крушении вертолета, после чего вышла замуж у его обломков. Об этом пишет издание The Mirror.

Вертолет, который должен был доставить невесту к гостям в Сан-Паулу, рухнул в виноградник прямо перед ошеломленными гостями. Удивительно, но невеста при крушении не пострадали и решила продолжить церемонию бракосочетания.

Отмечается, что на борту воздушного судно находилось четыре человека, включая невесту и пилота. Все, кроме невесты, получили незначительные травмы.

По словам свидетелей, спасатели оперативно прибыли на место происшествия и помогли пассажирам покинуть горящий вертолет. Гости продолжили праздновать свадьбу, не обращая внимания не дымящиеся неподалеку от них обломки вертолета.