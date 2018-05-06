6 известных мужчин, которым нравятся женщины-пышки

Современная культура уже не отрицает пышные формы как один из вариантов красоты. На борьбу с этим стереотипом в свое время вышло множество знаменитых мужчин, которые своим выбором спутницы жизни просто сломали все представления о традиционных устоях красоты. Причем это не те знаменитости, жены которых растолстели в процессе семейной жизни. Мужчины сделали сознательный выбор в пользу «пышек» и не хотят, чтобы те что-либо меняли в своей фигуре.

Бен Фелкоун

Этот человек смог завоевать сердце главной голливудской толстушки. Его жена — Мелисса Маккарти сейчас появляется в каждом втором фильме и с каждым своим появлением убеждает все больше женщин и мужчин, что полнота может быть прекрасной.

Сам Джеймс Бонд разрушил все традиционные представления о женщинах в жизни секретного агента. Он счастливо женат на телевизионном продюсере Кили Шей Смит и очень любит, когда папарацци застают их на пляжи. Лучший вид для него — жена в бикини. Броснан неоднократно заявлял, что и до жены всегда предпочитал девушек, чья фигура хоть немного отличается от доски.

Этот американский певец и актер не просто тихо любит женщин с формами, он активно выступает против того, чтобы они утомляли себя диетами и издевались над собой другими способами для похудания. Большинство его подруг отнюдь не были худышками. Однажды Фокс даже позвонил на шоу Опры Уинфри, которая в очередной раз брала интервью у отчаявшейся похудеть героини. Он просто сказал по телефону, что девушка прекрасна в любом своем размере.

Мало того, что жена Хью намного его старше — разница в возрасте у них составляет 13 лет — так она еще и не соответствует представлениям фанатов о том, какая девушка должна быть у этого супергероя с идеальным торсом. Действительно, Джекман обожает, когда есть «за что обнять» и считает свою жену лучшей женщиной на земле.

Известный и талантливый американский режиссер выбрал своей музой именно женщину с пухлыми формами, и эта женщина — Кейт Уинслет . Пожалуй, трудно найти среди голливудский див женщину, более органично смотрящуюся в своих естественных формах. Лишний вес никогда не был для Кейт проблемой, и даже когда публика травила ее за резко набранный вес, они считала, что это ее лучший облик за все время. Даже после развода с Мендесом Уинслет не страдает от недостатка мужчик, любящих пышные формы.

Канье Уэст