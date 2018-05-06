«Моя любовь» и «Бескультурная свинья»: как парни и девушки подписывают одни и те же романтические фото

В западном интернете начался флешмоб, посвященный гендерным отличиям: пользователи показывают, как одни и те же совместные фотографии для инстаграма подписывают девушки, а как — их парни.

Источник: Bored Panda

Все началось с того, что Изабелла Коваль (Isabella Koval) опубликовала в инстаграме фото с подписью: «C моим парнем всегда классно». Ее молодой человек Джастин загрузил ту же фотографию, но подписал ее иначе: «Сижу тут и пытаюсь объяснять футбол этой бескультурной свинье». Девушка выложила скриншоты обоих постов в твиттере и собрала 43 тысячи ретвитов и почти 200 тысяч лайков. «По крайней мере у тебя больше лайков», — утешил ее один из комментаторов. Но многие другие написали, что у пары «настоящая любовь» и «отношения мечты».

«Мой парень редко что-то выкладывает в соцсетях, и я все время прошу его постить чаще. В субботу мы пошли на матч. Я ничего не знаю о футболе, и он пытался объяснить мне, что происходит, но я была слишком увлечена едой.

Мне писали, чтобы я его бросила [из-за оскорбительной подписи к фото], но всех, кто нас знает, комментарии рассмешили».

Изабелла Коваль в разговоре с Buzzfeed

В комментариях к твиту Изабеллы аналогичными ситуациями поделились другие девушки. После этих примеров может показаться, что мужчины и женщины действительно живут на разных планетах.

Девушка: «Благодаря тебе я улыбаюсь немного шире и смеюсь немного дольше». Парень: «Волшебник Келли (игрок в баскетбол из мультфильма „Семейка Праудов“. — Прим. ред.) и „небесный крюк“ (особый бросок в баскетболе. — Прим. ред.)».

Девушка: «Шон на днях подавился сырной корочкой от пиццы и чуть не умер; слава богу, этого не случилось». Парень: «Мэри лижет задницу».

Девушка: «Мой любимый человек #моялюбовь». Парень: «Равиоли-равиоли, дай мне формуоли… Любовь» (это фраза из мультфильма «Губка Боб Квадратные штаны», ставшая мемом в западном интернете).

Девушка: «Спасибо за лучшее свидание, какого только можно было желать». Парень: «Мясных палочек или ну нафиг?»

Девушка: «Люблю зелень и этого парня». Парень: «Какая-то зеленая фигня».

Девушка: «Много любви и мороженого». Парень: «Ее заставляет кричать не только мороженое».

Девушка: «В день игры с тем, кто меня всегда поддерживал». Парень: «Я сын своего папы, ты дочка своей мамы» (видимо, это фраза из вирусного видео).