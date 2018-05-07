Веские причины начать день с секса

Большинство граждан не занимаются утренним сексом из-за ряда причин: нехватка времени, другие люди в квартире и прочих раздражителей. Однако утренний секс имеет массу преимуществ и эксперты советуют не отказывать себе в таком наслаждении.

Бодрость

Утренний секс бодрит и заставляет мозг работать лучше и быстрее не хуже чашки кофе. За счет повышения уровня кислорода в крови из-за оргазмов человек сможет проснуться легче, а также развить когнитивные способности мозга.

Расслабление

Далеко не все просыпаются с прекрасным настроением и большинство девушек сразу начинают думать о списке дел на день, но секс может исправить эту ситуацию. Ученые доказали, что утренний интим является альтернативой медитации и помогает снизить уровень стресса.

Настроение

Благодаря высвобождению гормонов в процессе секса у человека значительно улучшается настроение и он чувствует себя счастливым. Также благодаря «гормону любви» взаимоотношения партнеров могут значительно улучшиться, а их привязанность усилится.

Спонтанность

Если же у пары произошел утренний секс, зачастую он вышел незапланированным, ведь такие вещи попросту нельзя включить в список обязательных дел. Такая спонтанность положительно влияет на организм и может оживить отношения с партнером.

Комплексы

В некоторых случаях утреннее состояние, когда мозг проснулся не до конца, замедляет тормозные реакции из-за чего человек ощущает себя раскованнее. Если в этот период заняться сексом, он поможет отодвинуть комплексы на второй план, поскольку человек просто не будет задумываться о своем внешнем виде.

Фигура

Канадские ученые подтверждают, что один час секса с легкостью заменяет 30 минут упражнений в тренажерном зале и помогает сжечь 180-240 калорий. Благодаря регулярному утреннему сексу можно заметно улучшить фигуру и оздоровиться.