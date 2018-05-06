«Дети — это счастье!» Кристина Асмус показала «беременный» живот

После слухов о беременности Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в длинном просторном платье и демонстрирует далеко не осиную талию. Хэштеги пот снимком актриса поставиоа красноречивые:

Одни фолловеры начали поздравлять Кристину Асмус и гарика со скорым пополнением, другие хвалить ее чувство юмора, третьи советуют супругам поскорее решаться на второго ребенка, ну а самые подозрительные решили, что дыма без огня не бывает.

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Фото:Instagram