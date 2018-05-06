Ещё
«Дети — это счастье!» Кристина Асмус показала «беременный» живот
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Дети — это счастье!» Кристина Асмус показала «беременный» живот 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
После слухов о беременности Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в длинном просторном платье и демонстрирует далеко не осиную талию. Хэштеги пот снимком актриса поставиоа красноречивые:
Одни фолловеры начали поздравлять Кристину Асмус и гарика со скорым пополнением, другие хвалить ее чувство юмора, третьи советуют супругам поскорее решаться на второго ребенка, ну а самые подозрительные решили, что дыма без огня не бывает.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
28-летняя экс-возлюбленная Егора Крида Ксения Дели беременна от 64-летнего египетского миллиардера Мужской взгляд: как понять, что ты оказалась на скамейке запасных На два фронта: почему мужчины заводят любовниц
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х13
Жди меня: трагедия Валентины Серовой
Летучая показала «персик» в красном бикини34
Простой тест покажет, насколько вы умны19
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами30
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение