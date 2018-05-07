Кристина Асмус отреагировала на слухи о беременности

Актриса Кристина Асмус показала в Instagram фотографию с заметно округлившимся животом. Однако, под платьем звезда наверняка спрятала просто подушку или какой-то другой предмет, создающий эффект беременности. Так актриса решила подшутить над слухами о том, что она находится в положении. Снимок звезда подписала сразу несколькими хэштегами. В них Кристина Асмус призналась, что узнала из прессы о своей беременности и опровергла все слухи. «#изпрессыузналаосвоейбеременности, #невиноватаяя, #ятолькофоткувширокойрубашкевыложила, #ишьтыподишьты, #небеременныебудни» — это лишь несколько хэштегов, которыми подписала актриса публикацию.

Некоторых пользователей, тем не менее, актриса все же успела смутить. Многие начали поздравлять звезду с предстоящим пополнением, не обратив внимание на хэштеги. Остальные же по-разному отнеслись к шутке: «У меня челюсть до пола была в первую минуту😅», «Юмористка😊», « Гарик знает? Разыграй его так ночью», «А это шутка что ли?», «Блин, а я расстроилась».

Стоит, однако, отметить, что Кристина сама спровоцировала слухи о своей беременности, появившиеся в СМИ. Она поделилась фотографией с мужем Гариком Харламовым, подписав ее следующим образом:

У нас пополнение.

Судя по снимку, актриса просто подшутила над животом своего мужа, однако, не все поняли юмор звезды и действительно решили — пара ждет ребенка.

Напомним, что Гарик Харламов и его жена Кристина Асмус пока воспитывают только одну дочку. Они показали лицо юной Насти поклонникам совсем недавно. Пара сделала это во время похода в Диснейленд. К сожалению, с тех пор Гарик и Кристина продолжают делиться видео с участием дочери только в тех случаях, когда видно только ее спину или лицо закрыто какими-либо очками. Поэтому поклонники до сих пор ждут, когда знаменитые родители разрешат рассмотреть Настю.

Гарик Харламов и Кристина Асмус официально зарегистрировали отношения в 2013 году. А в январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия. Счастливый муж и отец очень любит свою семью и тоже, как и супруга, периодически делится трогательными постами в своем Instagram.

Фото: Instagram / @garikkharlamov

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