Илон Маск нашел себе копию Эмбер Херд

Пару месяцев назад глава компании SpaceX Илон Маск объявил об окончательном расставании с актрисой Эмбер Херд. И вот у него уже новая возлюбленная, сообщает Page Six. Что интересно, девушка внешне очень напоминает экс-супругу Джонни Деппа. Похоже, бизнесмен предпочитает определенный тип женщин.

По данным портала, Маск встречается с 29-летней Тайлер Хейни. Она основатель и исполнительный директор бренда одежды для активного отдыха Outdoor Voices. Пока представители обеих сторон эти слухи оставили без комментариев.