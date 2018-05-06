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Илон Маск нашел себе копию Эмбер Херд
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Илон Маск нашел себе копию Эмбер Херд 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Пару месяцев назад глава компании SpaceX Илон Маск объявил об окончательном расставании с актрисой Эмбер Херд. И вот у него уже новая возлюбленная, сообщает Page Six. Что интересно, девушка внешне очень напоминает экс-супругу Джонни Деппа. Похоже, бизнесмен предпочитает определенный тип женщин.
По данным портала, Маск встречается с 29-летней Тайлер Хейни. Она основатель и исполнительный директор бренда одежды для активного отдыха Outdoor Voices. Пока представители обеих сторон эти слухи оставили без комментариев.
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