«Счастливые, заботливые, любящие»: Утяшева и Воля показали трогательное семейное фото

Спортсменка Ляйсан Утяшева и юморист Павел Воля считаются одной из самых ярких пар на просторах отечественной эстрады. А поскольку звезды стараются не выставлять лишний раз все личное на всеобщее обозрение, редкий снимок семьи в полном составе привлек повышенное внимание со стороны публики сети.

Известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева и резидент шоу «Comedy Club» Павел Воля представляют собой один из самых ярких и крепких союзов на просторах отечественного шоу-бизнеса. Их чувства и семейные ценности не подлежат сомнению с точки зрения поклонников семьи, и подтверждением народного признания стало то, что супруги одержали победу в номинации «Самая стильная пара 2018».

Однако, несмотря на любовь публики, свою семью звезды предпочитают оберегать от чужих взглядов, не показывая лица детей на фотографиях. Как признают Ляйсан и Павел, сейчас они считают нужным оградить детство своих наследников от излишней популярности. Впрочем, это не помешало им публично поздравить свою дочь с днем рождения, обрадовав поклонников редким семейным снимком.

«Так хочется остановить это мгновенье… Ты так уютно и беззаботно сидишь на папиной руке, пусть так будет всегда», — написала Ляйсан, не скрывая, что ценит и дорожит своей семьей. И хотя на новой фотографии лица детей неизменно скрыты, поклонники все равно рассмотрели теплые и близкие отношения в семье по тому, как крепко они все обнимались, и как искрилась улыбка у Павла Воли при взгляде на сына.

«Очень красивая фотография! Ваша семья прекрасна» «Позвольте и Вам сказать о том, сколь приятно наблюдать и радоваться за Вашу семью… Обожаю Ваши с Павлом публикации друг о друге, и о детях… Успешные, красивые, счастливые, заботливые, любящие — такая радость!» «Вы такие разные и, казалось бы, не похожи друг на друга, но то, как вы обнимаетесь на этой фотографии, говорит лучше всяких слов!» «Вы самая примерная семья, будьте счастливы всегда и покажите на своей примере, что любовь действительно существует!»

К слову, не меньшим ажиотажем пользуются и трогательные снимки Ляйсан и Павла. Влюбленные не скрывают своих чувств и показывают почитателям настоящие моменты, где видна вся гамма их эмоций, а иногда и вовсе смешат точными замечаниями, направленными друг на друга. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!