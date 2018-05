Звезда «Волчонка» и «Стрелы» Колтон Хейнс расстался с мужем после 6 месяцев брака

Даже если вас женит сама Крис Дженнер , а фото со свадьбы эксклюзивно публикует People, это еще не гарантирует того, что брак будет крепким: не прошло и полугода с момента пышной церемонии бракосочетания Колтона Хейнса, знакомого зрителям по «Стреле» и «Волчонку», как появилась информация о том, что актер расстался с супругом.

Официального подтверждения от самой пары пока нет, но TMZ уже вовсю трубит о расставании, а из Instagram Колтона тем временем исчезли почти все фотографии Джеффа; более того, актер отписался от аккаунта супруга в Instagram, что по меркам 2018 — практически публичное признание как минимум проблем в отношениях.

I Love you — My Husband — My Love — My Everything ❤❤❤— #WhatMoviesaremadeof — So Proud to be your Husband

