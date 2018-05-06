Ещё
Звезда «Волчонка» и «Стрелы» Колтон Хейнс расстался с мужем после 6 месяцев брака
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Волчонка» и «Стрелы» Колтон Хейнс расстался с мужем после 6 месяцев брака 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Даже если вас женит сама Крис Дженнер, а фото со свадьбы эксклюзивно публикует People, это еще не гарантирует того, что брак будет крепким: не прошло и полугода с момента пышной церемонии бракосочетания Колтона Хейнса, знакомого зрителям по «Стреле» и «Волчонку», как появилась информация о том, что актер расстался с супругом.
Официального подтверждения от самой пары пока нет, но TMZ уже вовсю трубит о расставании, а из Instagram Колтона тем временем исчезли почти все фотографии Джеффа; более того, актер отписался от аккаунта супруга в Instagram, что по меркам 2018 — практически публичное признание как минимум проблем в отношениях.
Свадьба 29-летнего Колтона и его бойфренда, 46-летнего художественного директора Four Seasons Джеффа Литэма состоялась в конце октября 2017 года, на церемонии присутствовали многочисленные коллеги и друзья актера — София Вергара и Джо Манганьелло, Мелани Гриффит, Челси Клинтон, Дилан О’Брайен, Билли Лурд, Эмили Бетт Рикардс, Джесси Тайлер Фергюсон, Лиза Ринна.
I Love you — My Husband — My Love — My Everything ❤❤❤— #WhatMoviesaremadeof — So Proud to be your Husband
Публикация от Jeff Haynes-Leatham (@jeffleatham)
28 Окт 2017 в 5:14 PDT  попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Мила Кунис об Эштоне Катчере: «У меня лучший муж на свете» Эйдан Тернер обручился с девушкой на 10 лет моложе себя Пэрис Хилтон назвала место и дату своей свадьбы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х13
Жди меня: трагедия Валентины Серовой
Летучая показала «персик» в красном бикини34
Простой тест покажет, насколько вы умны19
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами30
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение