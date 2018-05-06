Невеста выжила после падения вертолета на собственной свадьбе

В бразильском Сан-Паулу невеста, летевшая на собственную свадьбу, попала в авиакатастрофу, но чудом выжила. Вертолет с невестой упал и загорелся, сообщает РИА Новости

По счастливой случайности сама невеста не пострадала, однако пострадали три человека, находивишиеся вместе с ней. Несмотря на инцидент, свадьбу отменять не стали, невесту доставили к жениху наземным транспортом.

Один из очевидцев рассказал, что вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от летной машины. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся.