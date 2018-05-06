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Невеста выжила после падения вертолета на собственной свадьбе
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Невеста выжила после падения вертолета на собственной свадьбе 

BFM.RU 1 час назад
В бразильском Сан-Паулу невеста, летевшая на собственную свадьбу, попала в авиакатастрофу, но чудом выжила. Вертолет с невестой упал и загорелся, сообщает РИА Новости.
По счастливой случайности сама невеста не пострадала, однако пострадали три человека, находивишиеся вместе с ней. Несмотря на инцидент, свадьбу отменять не стали, невесту доставили к жениху наземным транспортом.
Один из очевидцев рассказал, что вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от летной машины. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся.
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Женский форум
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