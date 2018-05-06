Факты о поцелуях, способные перевернуть ваш мир

Для большинства поцелуй является романтическим и интимным моментом, который способен передать гамму чувств. Стало известно, что поцелуи полезны, а также ученые узнали о предпочтениях людей в этом деле и рассказали другие увлекательные факты о поцелуе.

Бактерии

На протяжение 10 секунд поцелуя люди передают друг другу около 80 млн бактерий. Согласно итогам ряда исследований, у пар, которые целуются хотя бы 9 раз за день, в ротовой полости обитают аналогичные бактерии. Борода

Эксперты провели опрос, благодаря которому выяснилось, что девушки предпочитают целовать мужчин без бороды. Однако около 33% опрошенных женщин признались, что не против иметь поцелуй с мужчиной с легкой щетиной. Первый поцелуй

Психологи выяснили, что первый поцелуй для преобладающего числа людей выступает более важным событием, нежели первый секс, а воспоминания о нем способны затмевать другие. Этот факт доказал Джон Боаннон, представляющий Университет Батлера. В частности, он организовал опрос среди 500 добровольцев, большинство из которых назвали вышеупомянутое взаимодействие наиболее значимым жизненным опытом. Мышцы

Один поцелуй способен задействовать 34 лицевых мышц и более 110 позных, но больше остальных в движениях принимают участие круговые мышцы рта. Как оказалось, рот человека непосредственно в процессе поцелуя повторяет движения младенца, который поглощает грудное молоко. Наклон

Ученый Онур Гюнтюркюн 2,5 года проводил наблюдение за целующимися парами, и в результате выяснил, что большинство людей для такого взаимодействия наклоняют голову вправо. Из 120 пар так делали две трети подопытных. Свадьба

Обычай целоваться во время бракосочетания возник в Древнем Риме, когда пару официально считали мужем и женой именно после поцелуя. Эта традиция подробно описана в книге Карена Херша, где рассказывается о свадебном ритуале античности. Полезность

У поцелуя имеется масса полезных свойств, например, благодаря дофамину и окситоцину человек ощущает счастье, а уровень гормона стресса при этом понижается. Стимуляция надпочечников провоцирует выброс эпинефрина и норэпинефрина, по вине которых сердце начинает биться чаще. Ученые также доказали, что страстный поцелуй способен в минуту сжигать порядка 2-3 ккал.]]>