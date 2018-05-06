Ещё
Факты о поцелуях, способные перевернуть ваш мир
Далее:
Читайте также:
Ещё

Факты о поцелуях, способные перевернуть ваш мир 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Для большинства поцелуй является романтическим и интимным моментом, который способен передать гамму чувств. Стало известно, что поцелуи полезны, а также ученые узнали о предпочтениях людей в этом деле и рассказали другие увлекательные факты о поцелуе.
Бактерии
На протяжение 10 секунд поцелуя люди передают друг другу около 80 млн бактерий. Согласно итогам ряда исследований, у пар, которые целуются хотя бы 9 раз за день, в ротовой полости обитают аналогичные бактерии. Борода
Эксперты провели опрос, благодаря которому выяснилось, что девушки предпочитают целовать мужчин без бороды. Однако около 33% опрошенных женщин признались, что не против иметь поцелуй с мужчиной с легкой щетиной. Первый поцелуй
Психологи выяснили, что первый поцелуй для преобладающего числа людей выступает более важным событием, нежели первый секс, а воспоминания о нем способны затмевать другие. Этот факт доказал Джон Боаннон, представляющий Университет Батлера. В частности, он организовал опрос среди 500 добровольцев, большинство из которых назвали вышеупомянутое взаимодействие наиболее значимым жизненным опытом. Мышцы
Один поцелуй способен задействовать 34 лицевых мышц и более 110 позных, но больше остальных в движениях принимают участие круговые мышцы рта. Как оказалось, рот человека непосредственно в процессе поцелуя повторяет движения младенца, который поглощает грудное молоко. Наклон
Ученый Онур Гюнтюркюн 2,5 года проводил наблюдение за целующимися парами, и в результате выяснил, что большинство людей для такого взаимодействия наклоняют голову вправо. Из 120 пар так делали две трети подопытных. Свадьба
Обычай целоваться во время бракосочетания возник в Древнем Риме, когда пару официально считали мужем и женой именно после поцелуя. Эта традиция подробно описана в книге Карена Херша, где рассказывается о свадебном ритуале античности. Полезность
У поцелуя имеется масса полезных свойств, например, благодаря дофамину и окситоцину человек ощущает счастье, а уровень гормона стресса при этом понижается. Стимуляция надпочечников провоцирует выброс эпинефрина и норэпинефрина, по вине которых сердце начинает биться чаще. Ученые также доказали, что страстный поцелуй способен в минуту сжигать порядка 2-3 ккал.]]>
Anews: последние новости
Жены знаменитостей, чей внешний вид отличается от селебрити-общества Средство от депрессии: есть ли связь между сексом и психическим здоровьем Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х13
Жди меня: трагедия Валентины Серовой
Летучая показала «персик» в красном бикини34
Простой тест покажет, насколько вы умны19
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами30
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение