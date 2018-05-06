Егор Крид схватился за пистолет после ссоры с девушкой

Певец сделал несколько выстрелов.

От самого романтичного певца страны Егора Крида никто не ждет резких поступков. Но шоумен умеет удивлять. В очередной серии проекта «Холостяк» звезда поссорился на свидании с участницей проекта Аидой.

И все из-за женской дружбы! Претендентка на сердце Егора рассказала, как хорошо она ладит с другими участницами проекта. Холостяку это не понравилось, ведь он, кажется, куда лучше девушек видит конкуренцию между ними.

«Все твои подружки мечтают, чтобы ты поскорее ушла с проекта и сольют тебя при первой возможности», — сказал Аиде Егор. Но там с ним не согласилась и даже стала спорить, бросив фразу, что мужчина просто хочет их всех рассорить.

Слова обидели певца и тот схватился за пистолет, сделав несколько точных выстрелов. К счастью, свидание было в тире и все абсолютно законно. Никто, кроме мишени, не пострадал.

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6 Май 2018 в 7:37 PDT После Егор и Аида помирились — девушка извинилась за то, что, по ее словам, она была слишком грубой.

Борьба за сердце популярного певца развернулась нешуточная:одна из участниц, Виктория Короткова , даже развелась с теперь уже бывшим мужем ради Егора Крида. А он решил проверить девушек на детекторе лжи.

Но влюблен ли сам герой в кого-то, пока непонятно. В интервью Wday.ru селебрити отмечал, что даже не рассчитывает встретить свою любовь:

«В первую очередь я вижу рядом с собой человека, которому расскажу самый свой секретный секрет. И мне все равно, что это может звучать по-детски или глупо. Хочу делить с девушкой все свои победы. Мы ведь в первую очередь идем к тем, кому доверяем больше, обычно — к лучшим друзьям. Очень хочется осознавать, что рядом твой самый лучший партнер: в жизни, в сексе — в чем угодно. Когда в человеке близко абсолютно все. Тогда ты и понимаешь, что это — вторая половинка и такое тяжело найти. Все-таки любовь — странная штука, для каждого значит, имеет свое значение. Я как думаю, вот между моими родителями есть любовь, а между молодоженами — никогда нет. Любовь для меня — это финальная стадия отношений, когда уже все пройдено» (продолжение читайте по ссылке).

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