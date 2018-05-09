Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов ради молодой возлюбленной

Известный российский шансонье Михаил Шуфутинский , в прошлом месяце отметивший свой 70-летний юбилей, похудел ради молодой возлюбленной на 30 килограммов. Поклонники артиста недоумевают — зачем ему идти на такие жертвы.

На днях в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» Заслуженный артист России, музыкант и продюсер Михаил Шуфутинский сделал сенсационное признание — оказывается 70-летему мужчине удалось сбросить около 30 килограммов лишнего веса. Певец всерьез взялся за свое здоровье и теперь не только соблюдает строгую диету, но и усердно занимается спортом. В чем же причина таких изменений? Конечно, в любви! Ходят слухи, что у Шуфутинского появилась молодая возлюбленная — 41-летняя танцовщица его шоу-балета — Светлана Уразова.

Напомним, что в 2015 году Михаил Захарович похоронил свою любимую супругу Маргариту, в счастливом браке с которой прожил целых 44 года. Утешить артиста в горе поспешила его коллега Светлана, которая уже на юбилее Шуфутинского принимала гостей на правах хозяйки вечера. Впрочем, любовь любовью, но официально свои отношения Михаил подтверждать отказывается, отшучиваясь, что любит «весь свой гарем», а на вопрос о свадьбе отвечает: «Свадьба? Какая свадьба?! А почему должна быть свадьба? Нет… Я еще слишком молод!» Поклонники исполнителя, обсудившие новость в социальных сетях, пришли к единодушному мнению, что близкий человек рядом нужен всегда, особенно «пожилому» мужчине. Однако не все понимают для чего 70-летнему шансонье понадобилось худеть.