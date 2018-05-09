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Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов ради молодой возлюбленной
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Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов ради молодой возлюбленной 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известный российский шансонье Михаил Шуфутинский, в прошлом месяце отметивший свой 70-летний юбилей, похудел ради молодой возлюбленной на 30 килограммов. Поклонники артиста недоумевают — зачем ему идти на такие жертвы.
На днях в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» Заслуженный артист России, музыкант и продюсер Михаил Шуфутинский сделал сенсационное признание — оказывается 70-летему мужчине удалось сбросить около 30 килограммов лишнего веса. Певец всерьез взялся за свое здоровье и теперь не только соблюдает строгую диету, но и усердно занимается спортом. В чем же причина таких изменений? Конечно, в любви! Ходят слухи, что у Шуфутинского появилась молодая возлюбленная — 41-летняя танцовщица его шоу-балета — Светлана Уразова.
Напомним, что в 2015 году Михаил Захарович похоронил свою любимую супругу Маргариту, в счастливом браке с которой прожил целых 44 года. Утешить артиста в горе поспешила его коллега Светлана, которая уже на юбилее Шуфутинского принимала гостей на правах хозяйки вечера. Впрочем, любовь любовью, но официально свои отношения Михаил подтверждать отказывается, отшучиваясь, что любит «весь свой гарем», а на вопрос о свадьбе отвечает: «Свадьба? Какая свадьба?! А почему должна быть свадьба? Нет… Я еще слишком молод!» Поклонники исполнителя, обсудившие новость в социальных сетях, пришли к единодушному мнению, что близкий человек рядом нужен всегда, особенно «пожилому» мужчине. Однако не все понимают для чего 70-летнему шансонье понадобилось худеть.
«Вот и молодец, что нашел себе спутницу! Он не от жены ушел, а просто живет дальше. Мне только не ясно к чему диета нужна» «Люблю Шуфутинского. А то, что молодую нашел… Не такая уж она и юная в самом деле! У многих в 40 и внуки есть. Счастья им» «Молодец, конечно… Но зачем в 70 лет садиться на диету?!» «Рада за него! Молодец! А что здоровьем занялся так это только в плюс его пассии» «Правильно сделал. Мужчине без женщины никак! Лишь бы только не получилось, как у Джигарханяна» Напомним, что громкий скандал в развалившейся семье Народного артиста России 82-летнего Армена Джигарханяна и 38-летней Виталины Цымбалюк-Романовской разгорается с каждым днем все ярче, вызывая интерес и сочувствие со стороны многих телезрителей. Особенно впечатляющей стала попавшая в сети информация, что за каждый такой «скандальный» эфир бывшая жена Джигарханяна получает довольно внушительный гонорар. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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