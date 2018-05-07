Дочь Сюткина встретила своего иностранного жениха в социальных сетях

В эфире программы «Ты не поверишь!» 21-летняя дочь музыкального исполнителя рассказала о своем возлюбленном. Оказывается, с молодым человеком из Германии она познакомилась в социальных сетях. Он первым проявил интерес к голубоглазой блондинке.

«Он написал мне большое сообщение, в котором сразу предложил встретиться и познакомиться. Это было очень тактичное, аккуратное сообщение. В итоге я согласилась и не пожалела. Первое свидание у нас произошло в компании друзей, то есть я была даже не одна. Мы хорошо пообщались», — рассказала Виола. Прошел год с первой встречи Виолы и Тора. Недавно девушка написала в своем Инстаграм обращение к возлюбленному, в котором говорит, что эти двенадцать месяцев — не такой уж и малый срок. Однако об оформлении отношений речи пока не идет. Звездный отец дочь тоже не торопит. «У меня уже есть внучка от старшей дочери, поэтому младшую пока не тороплю», — заявил Сюткин в эфире программы.