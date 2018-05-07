Валерий Сюткин объяснил, почему не торопит дочь с замужеством и детьми

21-летняя дочь известного исполнителя Валерия Сюткина больше года встречается с молодым человеком из Германии. Влюбленные познакомились в социальных сетях, юноша первым проявил инициативу: «Он написал мне большое сообщение, в котором сразу предложил встретиться и познакомиться. Это было очень тактичное, аккуратное сообщение. В итоге я согласилась и не пожалела», — рассказала юная Виола, уточнив, что первая встреча прошла в компании друзей, и они с молодым человеком прекрасно пообщались.

Несмотря на то, что отношения пары уже можно назвать долгосрочными, о свадьбе речи пока не идет. Да и звездный отец не хочет торопить дочку с замужеством и внуками:

У меня уже есть внучка от старшей дочери, поэтому младшую пока не тороплю,

— пояснил артист в эфире программы «Ты не поверишь!»

Напомним, у 60-летнего Валерия Сюткина от первого брака есть дочь Елена (1980 года рождения) — именно она подарила артисту в 2014 году внучку Василису. От второго брака у певца есть сын Максим (1987 года рождения).

С 1993 года мужчина вместе с нынешней избранницей Виолой. В 1996 году у пары родилась дочь Виола.

Фото: Instagram

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