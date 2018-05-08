Ирина Шейк продемонстрировала идеальную фигуру в ответ на слухи о беременности

Известная модель Ирина Шейк и ее возлюбленный, актер Брэдли Купер , не так давно впервые стали родителями. А некоторое время назад западные СМИ стали подозревать, что пара готовится к появлению на свет второго ребенка.

Зарубежные журналисты то ссылались на инсайдерскую информацию, то якобы видели звезд у центра планирования беременности, то высматривали округлившийся животик под просторными платьями топ-модели.

Судя по всему, Ирина Шейк решила положить конец этим сплетням — и появилась на красной дорожке Met Gala в облегающем платье, демонстрируя идеальную фигуру.

splashnews.com splashnews.com Более того: впервые топ-модель пришла на красную дорожку со своим избранником, причем пара не скрывала своих чувств и держалась за руки.

Напомним, с американским актером и кинопродюсером Брэдли Купером Ирина Шейк состоит в отношениях с апреля 2015 года. В январе нынешнего года поклонники заметили на пальце модели кольцо и сделали вывод, что она тайно вышла замуж за отца своего ребенка.

Интересно, что ни об ожидании крохи, ни о рождении дочери звезды официально так и не сообщили, и лишь фотографии папарацци время от времени подтверждают, что пара действительно растит малышку Лею де Сьен.

Фото: Instagram

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