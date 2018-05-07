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«Какая еще свадьба?»: 70-летний Михаил Шуфутинский не готов жениться на молодой возлюбленной
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«Какая еще свадьба?»: 70-летний Михаил Шуфутинский не готов жениться на молодой возлюбленной 

Passion.ru 58 минут назад
Фото: Passion.ru
Не так давно у Михаила Захаровича Шуфутинского начался роман с красавицей-танцовщицей из его кордебалета Светланой Уразовой. Сам певец старается не афишировать личную жизнь, более того, даже не задумывается о свадьбе.
«Свадьба? Какая еще свадьба? Я пока не готов, да мне это и незачем. Я еще слишком молод для таких формальностей», — отметил Шуфутинский в беседе с журналистами телепрограммы «Ты не поверишь!».
Об избраннице исполнителя известно немного. Светлана родилась в 1977 году. У нее есть взрослая дочь. Танцовщица уже давно выступает вместе с певцом, но роман у них завязался лишь после того, как Михаил стал вдовцом (его супруга Маргарита скоропостижно скончалась в 2015 году в США).
Фото: Anatoly Lomokhov, Anvar Galeev / Global Look Press
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