Шуфутинский прокомментировал возможную свадьбу с молодой избранницей

В 2015 году Михаил Шуфутинский потерял любимую супругу Маргариту. Справиться с депрессией исполнителю помогла молодая танцовщица. Избранницей Михаил Шуфутинского стала Светлана Уразова, выступающая в его коллективе. Именно она помогла известному шансонье пережить потерю близкого человека.

«Света давно работает в коллективе, уже более пятнадцати лет. Она всегда симпатизировала Михаилу Захаровичу, но он был женат на Маргарите, — рассказала StarHit подруга женщины Ирина Савина . — В июне супруги Шуфутинского не стало. Он узнал о кончине любимой, когда был на гастролях в Израиле. Прямиком вылетел к ней, отменив концерты. Ему тогда было очень плохо, сильно переживал, ни с кем не хотел общаться. Света купила билет и отправилась за ним в Америку. Получилось, что в Лос-Анджелесе она была после похорон. Света, стала для него настоящим спасательным кругом. Она вытащила его из этого состояния и с того момента они вместе».

Сам Шуфутинский никак не комментировал информацию о новом романе. Артист вообще старается не впускать журналистов в личную жизнь. До сих пор неизвестно, от чего скончалась его супруга.

Сегодня в программе «Ты не поверишь!» впервые прозвучал комментарий артиста по поводу возможной свадьбы с молодой избранницей. «Свадьба? Какая еще свадьба? Я пока не готов к свадьбе, да мне это и не за чем. Я еще слишком молод для таких формальностей», — уверенно отметил Шуфутинский, общаясь с журналистами.

Уразова уже была замужем и воспитывает дочь от первого брака.