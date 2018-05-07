Cosmo-камасутра: 6 позиций, которые гарантируют космический оргазм

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В этой позе секса очень активно стимулируется точка G, кроме того, его лобок трется о твой клитор. Все удовольствия сразу! Для дополнительных приятных ощущений попроси своего мужчину совершать круговые фрикции и движения восьмеркой. Велика вероятность, что тогда вы достигнете оргазма одновременно.

«Ложки» идеально подходит для неспешного утреннего секса. Мягкие, неспешные, не слишком глубокие фрикции окончательно развеют остатки сна, и уже через некоторое время ты захочешь перейти к более активным действиям. Подними лежащую сверху ногу как можно выше, скажи партнеру, чтобы он начал двигаться более интенсивно, и положи его пальцы на свой клитор.

Поскольку твои бедра сжаты, это окажет дополнительное стимулирующее воздействие на клитор, к тому же при каждой фрикции его член будет интенсивно тереться о твои половые губы. Кстати, в этой позе секса твой мужчина сможет проникать в тебя максимально глубоко, а значит, он тоже оценит модернизированную классику по достоинству. Секс-позиции, где доминирует женщина Не готова передать ответственность за свой оргазм в руки своего парня? Тогда попробуй эти позиции. Поверь, такой секс он будет помнить еще очень долго, ведь ты не только выполнишь за него всю работу, но и дашь ему возможность наблюдать за твоими движениями.

Эта поза секса идеально подходит для поверхностной стимуляции клитора. Совершая фрикции, наклоняйся как можно сильнее вперед, чтобы твоя паховая зона скользила по внутренней части его бедра.

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Эта поза секса не такая сложная, как может показаться. Ты сохраняешь равновесие за счет того, что упираешься ладонями о пол, а твой мужчина сидит и поддерживает тебя за ноги. Читайте НАС ВКонтакте