Стань еще круче в постели: 14 секс-советов от мужчин

Мужчины всегда готовы рассказать о своем лучшем сексе и, конечно, посоветовать

женщинам, как этого добиться. Некоторые вещи очень даже справедливы!

1. Будь честной

«Насколько это возможно. Включайся в секс, тогда я раскроюсь тоже, и обоим будет приятно. Понимай, когда нужно немного отступить, но не забывай о своих желаниях. Баланс в доминировании — очень заводная штука!» — Федор, 22 года.

2. Действуй сильнее

«Когда ты сверху, резко двигай бедрами вперед-назад, это очень возбуждает», — Денис, 28 лет.

3. Не бойся рулить процессом

«Всегда говори, чего тебе хочется: о своих фантазиях, любимых позах, действиях», — Григорий, 36 лет.

4. Обсуждай секс

«Мы восприимчивы к критике, но всегда готовы согласиться с твоим мнением, чтобы обоим было хорошо», — Борис, 33 года.

5. Будь более любвеобильной

«Целуй, обнимай, касайся, гладь. Все вернется сторицей», — Глеб, 27 лет.

6. Показывай свое отношение

«И когда нравится, и особенно — когда нет. Нужно всегда быть на связи и не терпеть неудобств», — Руслан, 19 лет.

7. Самоудовлетворяйся у меня на виду

«Самое классное — когда можно смотреть, но нельзя трогать!» — Александр, 25 лет.

8. Смотри в глаза во время минета

«Эта мелочь делает секс незабываемым лично для меня», — Роман, 27 лет.

9. Смейся в процессе

«Не нужно изображать клоуна, просто будь свободнее в выражении эмоций», — Кирилл, 26 лет.

10. Предлагай новые позы

«Их не зря существует больше двух, удовольствие можно получать всегда по‑новому», — Артем, 23 года.

11. Делай упражнения Кегеля

«Во время секса это дарит незабываемые ощущения», — Дмитрий, 30 лет.

12. Обнимай ногами

«Всегда можно стать еще немного ближе», — Владимир, 33 года.

13. Не бойся быть сверху

«Любому надоест всегда делать всю работу самому! Без обид», — Семен, 29 лет.

14. Учи его женской анатомии

«Не стесняйся подсказывать во время куннилингуса, чтобы удовольствие было полным», — Эдуард, 20 лет.

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