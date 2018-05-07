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Коллективная свадьба выпускников Чжэцзянского университета
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Коллективная свадьба выпускников Чжэцзянского университета 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ханчжоу, 6 мая /Синьхуа/ — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Ханчжоу, 6 мая /Синьхуа/ — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Ханчжоу, 6 мая /Синьхуа/ — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Ханчжоу, 6 мая /Синьхуа/ — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Ханчжоу, 6 мая /Синьхуа/ — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Ханчжоу, 6 мая /Синьхуа/ — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Ханчжоу, 6 мая /Синьхуа/ — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
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