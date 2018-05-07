Коллективная свадьба выпускников Чжэцзянского университета

Ханчжоу, 6 мая / Синьхуа / — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/ Хуан Цзунчжи

Ханчжоу, 6 мая /Синьхуа/ — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Ханчжоу, 6 мая /Синьхуа/ — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Ханчжоу, 6 мая /Синьхуа/ — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Ханчжоу, 6 мая /Синьхуа/ — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Ханчжоу, 6 мая /Синьхуа/ — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Ханчжоу, 6 мая /Синьхуа/ — В спортивном комплексе кампуса «Цзыцзиньган» Чжэцзянского университета в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялась коллективная свадьба выпускников данного вуза. 121 пара молодоженов на глазах у преподавателей, товарищей по учебе, родственников и друзей провела совместную церемонию бракосочетания, принеся друг другу клятвы любви и верности. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)