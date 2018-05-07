Любви все возрасты покорны: в Уфе брак заключили 80-летние пенсионеры

В Калининском ЗАГСе провели необычную регистрацию брака. Связать свои судьбы захотели двое пенсионеров. Жениху Андрееву Алексею Александровичу — 85 лет, невесте Кузнецовой Венере Михайловне — 80 лет.

— Регистрацию брака провели в теплой атмосфере, — рассказали в Госкомитете Башкирии по делам юстиции. — Ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГС района Лилия Ахмадуллина торжественно вручила первый семейный документ — свидетельство о заключении брака со словами поздравлений.

Горько!

Молодёжь примеру Алексея Александровича и Венеры Михайловны следует всё реже. В республике, по данным статистики, стали жениться реже, а вот разводиться, наоборот, чаще.