Орландо Блум откровенно рассказал о чувствах к Кэти Перри

Отношения Орландо Блума и Кэти Перри неизменно вызывают интерес со стороны поклонников как кинематографа, так и музыкальной индустрии, ведь пара получилась действительно яркой и неожиданной. Совсем недавно Кэти подтвердила, что они с Орландо помолвлены, а сам Блум дал откровенное интервью The Times , где рассказал о своих чувствах к певице.

«Между нами удивительная связь, которая не слабеет, а даже усиливается, когда мы не рядом: я на съемках, а Кэти в туре. Я безмерно уважаю ее и испытываю самые глубокие чувства», — говорит актер. Он также добавил, что влюбился в Перри совершенно неожиданно для самого себя и не знал о ней практически ничего до первой встречи, но затем проникся ее замечательным характером. При этом слухи о помолвке Орландо комментировать не стал, и теперь поклонники гадают, пошутила ли тогда Кэти или все-таки раскрыла секрет, однако то, что парочка снова вместе и счастлива, говорят не только таблоиды, но и сами Блум с Перри.

Honored to be in the presence of His Holiness @franciscus' compassionate heart and inclusivity. Thank you to @meditationbob and #TheCuraFoundation for making it all possible. ❤🕊#UniteToCure

28 Апр 2018