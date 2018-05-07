«Ты мне за все заплатишь!»: должна ли женщина вспоминать о кошельке на свиданиях?

Есть темы, которые можно обсуждать вечно. Кто должен платить в ресторане — мужчина или женщина — одна из них. Давайте разбираться, кто виноват и что делать.

Многолетние патриархальные традиции в России практически не дают возможности задуматься над тем, кто платит в ресторане или кафе. Мужчина — ухаживает, женщина — принимает ухаживания. Мужчина — расплачивается, женщина делает вид, что не знает, что такое кошелек. Мы принимаем это как норму и нечто естественное, пока не начинаем оглядываться по сторонам. А там уже 21 век, и во многих странах женщины оскорбляются, если мужчина пытается оплатить их ужин, поэтому мужчина иногда боится даже предложить такое. В России даже не двойные, а какие-то тройные стандарты. Женщина может работать (и тянуть на себе весь быт, а заодно детей), может выплачивать ипотеку и возить всех в отпуск, но на этапе ухаживания ждет от мужчины оплаты счета. Это железный закон: хочешь свидания, будь добр — плати. Ну а дальше посмотрим. Логика следующая: оплата ужина — это показатель мужественности, то есть если мужчина не оплатил ужин, то он вовсе и не мужчина. Если он не в состоянии нести расходы, то это пустая трата времени, а время можно провести в любом другом месте и обществе.

«Для меня мужчина, который позволяет за себя заплатить, — не мужик, а кисейная барышня и размазня. Мне эти европейские штучки с оплатой никогда не понять. Если бы я пошла в ресторан с таким мямлей или скупердяем или не знаю как его еще назвать, то этот вечер был бы нашим последним в качестве совместного». «Никогда не забуду крошечный, но очень именитый ресторанчик в Венеции, где элегантный хозяин заведения нашел для нас, свежепомолвленных, местечко прямо посреди кинофестиваля и подавал лично чернильное ризотто. Так вот там были отдельные меню — для девушек без цен, для мужчин с ценами». «Передушила бы всех феминисток и эту неуверенность в себе, которая заставляет платить. Мое общество — подарок. Если человек неприятен, никогда не буду с ним делить трапезу, какая разница, кто платит. Все это не касается деловых встреч, конечно». «Мне везло с мужчинами, я даже не представляю, как может быть по-другому? Мои мужчины платили не только за мои обеды, но и за моих подружек, до 5 человек — именно столько я могла вместить в машину. Везде записывала на счет, который они оплачивали в конце месяца. Так было и в Белоруссии, и в России, и в Италии, и в Испании. Кем бы я себя ни считала, Золушкой или успешной с ключами от Мазератти, мне давали ключи и от квартир, и от машин, за ненадобностью даже возвращала, особенно при разрывах с любовниками. Самому щедрому присваивала звание МУЖ. Я никогда не работала, с работой мне как раз не везло, но я не сильно страдала от этого, потому что везло с мужьями!» «Если мужчине нравится женщина и он добивается ее, априори будет платить. Если при всем этом он не платит за нее, то это невербальное послание, что мужик ненадежен, и в дальнейшем в отношениях с ним ты всегда должна рассчитывать только на себя, и он никогда ничем не поделится, будете жить с разными счетами и платить за себя каждый сам».

Звучит все отлично: джентльмен, я же женщина, как в романах 19-го века, традиции, рыцарство. Но что остается в сухом остатке, если отбросить красивые слова и перейти к сути? Мужчина платит за ужин, таким образом покупая ваше время. Ваше время может чего-то стоить только в рамках рабочих часов. Вы же не девушка из эскорта, правда? Мужчина платит, потому что рассчитывает на продолжение. Но ужин же не может быть платой за секс? Мужчина платит, таким образом демонстрируя готовность обеспечить вас в будущем. Но оплата ужина — это не показатель его готовности обеспечивать семью. Вполне вероятно, что его бюджета хватает ровно на то, чтобы один раз в месяц вывести девушку в ресторан. Или же наоборот, сейчас он — студент, а через пять лет будет главой корпорации. На самом деле происходит следующее: в обществе, где мужчина работает, а женщина сидит дома, зарабатывает только один человек. И мы прекрасно понимаем, что при таком раскладе тот, кто платит в ресторане, дома никогда не моет посуду. Потому что это автоматически становится обязанностью того, кто не зарабатывает. Мало того, что женщина в этом случае занимается домашним трудом, который имеет очень низкую ценность, так она еще и оказывается в зависимом от «добытчика» положении. В менее жестком варианте женщине по определению платят меньше (просто потому что она женщина), и она позволяет платить за себя на основе того, что мужчина априори в более выигрышном положении. Тоже не очень справедливый расклад, не правда ли?

Выбор очевиден: либо ты принимаешь правила игры, либо достаешь кошелек и предлагаешь оплатить счет 50 на 50. Оплата ужина — это лишь малая часть вопроса о правах женщин. Потому что следующий шаг после оплаты ужинов — это запреты. Ведь если ты не несешь финансовую ответственность за себя, то у тебя нет прав. В арабских странах кошелек всегда у мужчины, но вместе с кошельком и правом платить за себя женщины теряют свою свободу. Да, он принимает решения, но эти решения тебе могут не понравится, и никому до этого не будет дела. В Европе и США многие женщины считают оплату своего счета признаком равноправия и партнерства. Они не хотят, чтобы их воспринимали как существо, не способное оплатить даже собственный ужин. Потому что это самое рыцарство и джентльменство, которое нам так импонирует, зачастую не что иное, как «доброжелательный сексизм». То есть мужчины, которые открывают дверь и платят за ужины, зачастую при этом считают женщину существами беспомощными и некомпетентными — и это не мнение, а результаты научных исследований. Коротко это можно сформулировать так: человек, который не может сам себе открыть дверь и надеть пальто, не может руководить коллективом или управлять самолетом.

«Я всегда предлагаю кавалерам оплатить ужин пополам. Я могу себе это позволить, меня не надо опекать, я не маленькая капризная девочка, которую нужно развлекать». «По умолчанию 50/50, но в зависимости от того, нравится мужчина или нет, могу сделать bill dance и замешкаться, чтобы дать предложить мужчине за меня заплатить. А если не нравится, то кричу: когда официант еще на подходе: „Можно нам раздельный счет?“ „Считаю, не стоит лезть в чужой монастырь со своим уставом. Ждать, что в Испании мужчина заплатит — это как если бы иностранец в России не платил бы за девушку“.

Удивительно, но идею „мужчина должен платить“ в мире поддерживают не столько мужчины (они уже просто устали), а женщины. Тысячи русских жен приезжают в Европу и переучивают местных мужчин — „ты несешь за меня ответственность“, „ты должен обеспечивать семью“, „от тебя зависит наше благополучие“. Мой друг с удивлением рассказывал о своей украинской невесте: „Она постоянно требовала от меня материальной поддержки, заявляя, что у них в стране так принято. Но, черт возьми, ты не в своей стране, ты в Испании, и, если уж тебе так хочется, ты можешь найти себе украинского мужчину!“ В итоге они расстались просто из-за разных представлений об отношениях и бюджете. При этом в Европе есть категория мужчин, которая очень любят славянских женщин именно за эту возможность доминирования — они в своих странах такое видели в последний раз в доме бабушки. А тут уж на ловца и зверь бежит — с борщом, варениками и пирожками. Это не шутка, одна барышня привезла из Киева свеклу, потому что собиралась удивить потенциального жениха своим борщом, но не была уверена, что сможет купить свеклу в Германии. Удивила.

Пользуясь благами европейской цивилизации, не оплачивая счета самостоятельно, наши женщины с очевидным презрением относятся к европейкам, которые зачем-то надрываются на работе и пытаются быть независимыми. На многочисленных форумах они сравнивают их с рабочими лошадьми и критикуют внешность и принципы. Парадокс заключается в том, что те самые женщины, которые хотят работать и платить за себя, те самые, которых так презирают наши соотечественницы, добились того, что мужчины на равных принимают участие в воспитании детей, а также в домашних делах. Могут помыть пол-посуду, поменять подгузник и спокойно остаться с тремя детьми. Но это все прекрасное неотделимо от права заплатить за себя и от осознания собственной независимости. Никак не получится съесть рыбку и покататься на велосипеде: мы либо уходим в патриархат и отдаем мужчинам право зарабатывать деньги, строить карьеру и запускать корабли в космос, но тогда и не жалуемся, что он не может посидеть с ребенком, либо честно признаемся: никакая магическая энергия не мешает нам самим нести ответственность за свою жизнь и расплачиваться за свой ужин. Впрочем, в итоге все эти игры со счетом всего лишь игры, и важно понимать, чего вы хотите от своего партнера и может ли он вам это дать. Потому что независимо от того, мечтаете ли вы пилотировать самолеты или просто заниматься домашним хозяйством где-нибудь в деревне, это ваше личное дело, и все желания заслуживают уважения.