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Джастин Теру проводит время с Селеной Гомес и ее подругой: фото
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Джастин Теру проводит время с Селеной Гомес и ее подругой: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
В последнее время Джастина Теру встречают в компании разных девушек. Сначала его сфотографировали вместе с 33-летней актрисой Обри Плаза. Парочка шла по улице Нью-Йорка недалеко от апартаментов экс-супруга Дженнифер Энистон. Позже ему приписывали романы с некой молоденькой моделью по имени Эрика и художницей Петрой Коллинз. Кстати, с последней его заметили вчера. Вместе с Селеной Гомес, Петрой Коллинз и другими молодыми людьми Джастин прогуливался по городу.
На прощание актер приобнял Селену. Снимки разлетелись по соцсетям и страницам зарубежных СМИ. Кажется, их действительно связывает крепкая дружба.
Селена Гомес
Селена Гомес и Джастин Теру
Селена Гомес и Джастин Теру
Селена Гомес
Джастин Теру с другом
Селена Гомес и Джастин Теру
Селена Гомес, Джастин Теру и Петра Коллинз с подругой
Селена Гомес и Петра Коллинз
Селена Гомес и Джастин Теру с друзьями
Джастин Теру с друзьями
Селена Гомес
Напомним, что в феврале Джастин Теру расстался с Дженнифер Энистон. Влюбленные начали встречаться в 2011 года, а спустя четыре года сыграли свадьбу. По словам экс-супругов, решение разойтись было обоюдным.
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