Джастин Теру проводит время с Селеной Гомес и ее подругой: фото

В последнее время Джастина Теру встречают в компании разных девушек. Сначала его сфотографировали вместе с 33-летней актрисой Обри Плаза. Парочка шла по улице Нью-Йорка недалеко от апартаментов экс-супруга Дженнифер Энистон . Позже ему приписывали романы с некой молоденькой моделью по имени Эрика и художницей Петрой Коллинз. Кстати, с последней его заметили вчера. Вместе с Селеной Гомес, Петрой Коллинз и другими молодыми людьми Джастин прогуливался по городу.

На прощание актер приобнял Селену. Снимки разлетелись по соцсетям и страницам зарубежных СМИ. Кажется, их действительно связывает крепкая дружба.

Селена Гомес

Селена Гомес и Джастин Теру

Селена Гомес и Джастин Теру

Селена Гомес

Джастин Теру с другом

Селена Гомес и Джастин Теру

Селена Гомес, Джастин Теру и Петра Коллинз с подругой

Селена Гомес и Петра Коллинз

Селена Гомес и Джастин Теру с друзьями

Джастин Теру с друзьями

Селена Гомес

Напомним, что в феврале Джастин Теру расстался с Дженнифер Энистон. Влюбленные начали встречаться в 2011 года, а спустя четыре года сыграли свадьбу. По словам экс-супругов, решение разойтись было обоюдным.