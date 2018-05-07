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Джастин Бибер согласен пойти на «Met Gala» с Селеной Гомес
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Джастин Бибер согласен пойти на «Met Gala» с Селеной Гомес 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Джастин Бибер (Justin) с нетерпением ждет мая, чтобы отправится вместе со своей возлюбленной Селеной Гомес (Selena) на мероприятие «Met». Недавно стало известно, что девушка выразила желание идти туда только с Джастином.
Источник, близкий к артисту, заявил: «Если Селена действительно пригласит его, то он уже через секунду будет у её дома в смокинге и с букетом роз». Уже давно поговаривают, что Джастин очень скучает по Селене и ему стоит многих усилий не писать ей и держать дистанцию. Но он верит, что им суждено быть вместе и ждет от девушки малейшего шага в сторону примирения.
Остается только дождаться мая и проверить, есть ли у Джелены шанс наладить отношения?
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