Джастин Бибер согласен пойти на «Met Gala» с Селеной Гомес

Джастин Бибер (Justin) с нетерпением ждет мая, чтобы отправится вместе со своей возлюбленной Селеной Гомес (Selena) на мероприятие «Met». Недавно стало известно, что девушка выразила желание идти туда только с Джастином.

Источник, близкий к артисту, заявил: «Если Селена действительно пригласит его, то он уже через секунду будет у её дома в смокинге и с букетом роз». Уже давно поговаривают, что Джастин очень скучает по Селене и ему стоит многих усилий не писать ей и держать дистанцию. Но он верит, что им суждено быть вместе и ждет от девушки малейшего шага в сторону примирения.

Остается только дождаться мая и проверить, есть ли у Джелены шанс наладить отношения?