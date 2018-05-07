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«Готовьтесь!» 20-летняя Елизавета Пескова собралась замуж
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«Готовьтесь!» 20-летняя Елизавета Пескова собралась замуж 

WMJ.ru 54 минуты назад
Фото: WMJ.ru
В минувшие выходные дочь пресс-секретаря президента Владимира Путина посетила чеченскую свадьбу, на которой поймала букет невесты. Фото с места события и с шикарным букетом в руках Елизавета поделилась с своем Instagram, спровоцировав бурную реакцию свои фолловеров. На снимке Пескова запечатлена с покрытой головой — как того и требуют чеченские традиции.
— подписала снимок Елизавета.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях фолловеры поздравляют Пескову и желают ей скорейшей свадьбы: «Ждем фоточки с вашей собственной свадьбы»; «Ну вот, жди! Теперь и у тебя, красавицы, обязательно должен быть праздник»; «Все! Готовься!»; «Теперь придётся под венец»; «Надеюсь вы там не только поймали этот букетик, но и встретили своего принца!».
В прошлом году в Сети обсуждали роман Песковой с предпринимателем из Франции, Луи Вальдбергом. Пара вместе выходила в свет. В последнее же время в соцсетях Елизаветы нет намека на ее роман. Более того, она заявила, что не хочет выходит замуж за французов. Интересно, кто же завоюет сердце завидной невесты?
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Фото:Instagram
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