Дженнифер Лопес и Алекс Родригес крепко держались за руки на прогулке: фото

В отношениях Дженнифер Лопес Алекса Родригеса царит идиллия. Влюбленные регулярно появляются на светских мероприятиях, занимаются спортом вместе и просто выходят в магазин и на прогулку. Поклонники пары не перестают следить за ее передвижениями и умиляться фотографиям, которые делают папарацци. На днях актрису и спортсмена подкараулили на улице Нью-Йорка, когда они направлялись на встречу с друзьями.

Джей Ло выглядела потрясающе даже в обыкновенный день. На прогулку с возлюбленным она надела джинсы, нежно-фиолетовую толстовку и белый пиджак. Образ дополнили светлые лодочки, серая сумка и солнцезащитные очки.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с друзьями

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Напомним, что актриса и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако когда журналисты узнали о романе, перестали скрываться. Теперь влюбленные охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Instagram.