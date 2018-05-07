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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес крепко держались за руки на прогулке: фото
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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес крепко держались за руки на прогулке: фото 

Журнал ОК! 55 минут назад
В отношениях Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса царит идиллия. Влюбленные регулярно появляются на светских мероприятиях, занимаются спортом вместе и просто выходят в магазин и на прогулку. Поклонники пары не перестают следить за ее передвижениями и умиляться фотографиям, которые делают папарацци. На днях актрису и спортсмена подкараулили на улице Нью-Йорка, когда они направлялись на встречу с друзьями.
Джей Ло выглядела потрясающе даже в обыкновенный день. На прогулку с возлюбленным она надела джинсы, нежно-фиолетовую толстовку и белый пиджак. Образ дополнили светлые лодочки, серая сумка и солнцезащитные очки.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с друзьями
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Напомним, что актриса и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако когда журналисты узнали о романе, перестали скрываться. Теперь влюбленные охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Instagram.
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