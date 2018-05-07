Женщина заколола супруга ножом, защищаясь от побоев

В Краснодарском крае ссора между супругами привела к убийству. В станице Пластуновской женщина накинулась на мужа с ножом из‐за того, что тот начал ее избивать. Об этом сообщили в СК России по Краснодарскому краю.

5 мая супруги выпили и поругались. Мужчина начал избивать жену. Защищаясь, женщина схватила нож и ударила обидчика в грудь. Когда она поняла, что произошло, попросила соседей вызвать полицию и скорую. Однако помочь потерпевшему не успели — он умер еще до приезда врачей.

Мужчину чуть не зарезали, когда он провожал домой свою девушку. Потерпевший получил два ножевых удара, один из них — в спину, а второй — по пальцам правой руки.