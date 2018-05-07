Русская Кардашьян показала купальник от которого фанаты просто обезумели 

Анастасия Квитко конкурирует с самой Ким Кардашьян: девушка обладает такими формами, что мужчины просто сворачивают головы, проходя мимо.
На днях «русская Кардашьян» порадовала поклонников очередями снимками — на сей раз девушка вышла на пляж в максимально открытом купальнике и показала себя со всех ракурсов.
Всего за пару часов фото собрало более трехсот тысяч лайков. Фанаты по достоинству оценили плавные изгибы фигуры Анастасии — говорят, на пляже для этой съемки пришлось нанимать усиленную охрану, чтобы спасти девушку от внимания назойливых поклонников.
Впрочем, настоящая Ким выглядит ничуть не хуже. Недавно звезда попыталась освоить серфинг в бикини и эти снимки также стали хитом.