Ещё
Русская Кардашьян показала купальник от которого фанаты просто обезумели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Русская Кардашьян показала купальник от которого фанаты просто обезумели 

Trendymen 41 минуту назад
Фото: Trendymen
Анастасия Квитко конкурирует с самой Ким Кардашьян: девушка обладает такими формами, что мужчины просто сворачивают головы, проходя мимо.
На днях «русская Кардашьян» порадовала поклонников очередями снимками — на сей раз девушка вышла на пляж в максимально открытом купальнике и показала себя со всех ракурсов.
Всего за пару часов фото собрало более трехсот тысяч лайков. Фанаты по достоинству оценили плавные изгибы фигуры Анастасии — говорят, на пляже для этой съемки пришлось нанимать усиленную охрану, чтобы спасти девушку от внимания назойливых поклонников.
Впрочем, настоящая Ким выглядит ничуть не хуже. Недавно звезда попыталась освоить серфинг в бикини и эти снимки также стали хитом.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х55
Жуткая история пятерняшек Дион
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью
Летучая показала «персик» в красном бикини38
Виктория Боня удивила асиметричной грудью17
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
00:15
Виктория Боня удивила асиметричной грудью
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение